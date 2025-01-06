06.01.2025, 21:00
Предполагаемый поджигатель смотрел, как его собутыльники горели в Ласнамяэ в автодоме(7)
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Прошлой весной в Таллинне, в районе Ласнамяэ, при пожаре в автодоме погибли два человека. На скамье подсудимых находится 30-летний латвиец Янис Ивулис, который утверждает, что не помнит ничего о том дне. На заседании в понедельник, 6 января, прокурор объяснил, на основании каких фактов строится обвинение.
Окружной прокурор Йоонатан Халлик отметил, что 17 мая вызванные на место спасатели потушили пожар на улице Вессе. Под обломками были найдены два обгоревших тела. Вскоре выяснилось, что в момент начала пожара из автодома выбежали двое мужчин: упомянутый Ивулис и его друг Александр. Из собранных улик следует, что поджигателем был именно Ивулис.
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