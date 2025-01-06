Предполагаемый поджигатель смотрел, как его собутыльники горели в Ласнамяэ в автодоме

Окружной прокурор Йоонатан Халлик отметил, что 17 мая вызванные на место спасатели потушили пожар на улице Вессе. Под обломками были найдены два обгоревших тела. Вскоре выяснилось, что в момент начала пожара из автодома выбежали двое мужчин: упомянутый Ивулис и его друг Александр. Из собранных улик следует, что поджигателем был именно Ивулис.

Погибли граждане Украины - 40-летняя Валерия и 41-летний Роман. По словам прокурора, события развивались следующим образом: Ивулис проснулся утром в вытрезвителе. Он поехал на городском автобусе в Ласнамяэ, где вместе с Александром, Валерией и Романом начал пить в их совместной даче на колесах, то есть в автодоме. В какой-то момент все трое уснули. Тогда Ивулис приступил к действиям и поджег дом. Он разбудил Александра, вместе они вышли на улицу, оставив в доме сильно пьяных Романа и Валерию.