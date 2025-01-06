ЧП и криминал
06.01.2025, 21:00

Предполагаемый поджигатель смотрел, как его собутыльники горели в Ласнамяэ в автодоме

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Коллаж: подсудимый и место преступления
Коллаж: подсудимый и место преступления
ФОТО: Karoliina Vasli, Ilmar Saabas

Прошлой весной в Таллинне, в районе Ласнамяэ, при пожаре в автодоме погибли два человека. На скамье подсудимых находится 30-летний латвиец Янис Ивулис, который утверждает, что не помнит ничего о том дне. На заседании в понедельник, 6 января, прокурор объяснил, на основании каких фактов строится обвинение.

Окружной прокурор Йоонатан Халлик отметил, что 17 мая вызванные на место спасатели потушили пожар на улице Вессе. Под обломками были найдены два обгоревших тела. Вскоре выяснилось, что в момент начала пожара из автодома выбежали двое мужчин: упомянутый Ивулис и его друг Александр. Из собранных улик следует, что поджигателем был именно Ивулис.

Погибли граждане Украины - 40-летняя Валерия и 41-летний Роман. По словам прокурора, события развивались следующим образом: Ивулис проснулся утром в вытрезвителе. Он поехал на городском автобусе в Ласнамяэ, где вместе с Александром, Валерией и Романом начал пить в их совместной даче на колесах, то есть в автодоме. В какой-то момент все трое уснули. Тогда Ивулис приступил к действиям и поджег дом. Он разбудил Александра, вместе они вышли на улицу, оставив в доме сильно пьяных Романа и Валерию.

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