Новости Эстонии
07.01.2025, 08:55

„Вызывали путаницу и вопросы!“ В столичном Кесклинне в пунктах сбора елок пропали таблички на иностранных языках

 
Табличка на русском и английском языках
Табличка на русском и английском языках
ФОТО: RAGNAR SELBERG/FACEBOOK

Управа таллиннского района Кесклинн и в этом году для удобства использовали в пунктах сбора старых рождественских елок информационные таблички, на которых отсутствовал текст на эстонском языке. После вопросов общественности (и Forte) их навсегда убрали с глаз народа.

На фотографиях, которые стали распространяться в социальных сетях (одна из них использована в данной статье для иллюстрации) были изображены информационные таблички, обозначающие пункты сбора старых елок только на русском и английском языках. Текста на эстонском языке на табличках не было.

Когда редакция Forte начала разбираться с ситуацией, то выяснилось, что и на эстонском языке информационные таблички тоже где-то на пунктах были.

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