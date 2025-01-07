07.01.2025, 08:55
„Вызывали путаницу и вопросы!“ В столичном Кесклинне в пунктах сбора елок пропали таблички на иностранных языках
ФОТО: RAGNAR SELBERG/FACEBOOK
Управа таллиннского района Кесклинн и в этом году для удобства использовали в пунктах сбора старых рождественских елок информационные таблички, на которых отсутствовал текст на эстонском языке. После вопросов общественности (и Forte) их навсегда убрали с глаз народа.
На фотографиях, которые стали распространяться в социальных сетях (одна из них использована в данной статье для иллюстрации) были изображены информационные таблички, обозначающие пункты сбора старых елок только на русском и английском языках. Текста на эстонском языке на табличках не было.
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