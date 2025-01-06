Вируский уездный суд приговорил женщину, зарезавшую своего мужа в Йыхви, к длительному заключению

Татьяна совершила преступление, за которое ее приговорили к тюремному заключению, в августе 2023 года в Йыхви. В досудебном производстве установлено, что ранним утром 31 августа у Татьяны произошел конфликт с мужем, в ходе которого она ударила его ножом в левую часть груди. От полученных травм мужчина скончался на месте.

„Собранные в ходе разбирательства показания показали, что у Татьяны и раньше были жесткие конфликты с мужем. Особенно в тех случаях, когда оба употребляли алкоголь“, — сказала окружной прокурор Вируской прокуратуры Лийна Пикма, по словам которой в этом доме были проблемы со злоупотреблением алкоголем.

Вируский суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора о назначении наказания и приговорил женщину к семи годам лишения свободы, из которых были вычтены два дня, проведенные под стражей во время досудебного производства.

„Хотя Татьяна ранее не подвергалась уголовному наказанию, ее преступление и его последствия были очень тяжкими, поэтому прокуратура сочла, что она должна быть наказана самым суровым образом, то есть реальным заключением на несколько лет, — сказала Лийна Пикма. — Суд пришел к такому же мнению после изучения собранных в ходе процесса доказательств“.

Решение суда пока не вступило в силу.

Насилие в близких отношениях

Ниже приведен примерный перечень деяний, наказуемых по эстонскому законодательству. Обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим.

Согласно Пенитенциарному кодексу (ПК), к числу наказуемых в соответствии с уголовным законодательством преступлений относятся, например, следующие деяния (использованы в формулировках ПК):

причинение серьезного вреда здоровью, то есть причинение вреда здоровью, повлекшее: опасность для жизни; расстройство здоровья, длящееся не менее четырех месяцев или сопряженное с частичной трудоспособностью или отсутствием трудоспособности; тяжелое психическое расстройство; прерывание беременности; неизлечимое повреждение, существенно обезображивающее лицо; потерю органа или утрату органом его функций; или смерть. Также наказуемо причинение такого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 и ст. 119 Пенитенциарного кодекса);

причинение вреда здоровью другого человека, а также применение физического насилия, причиняющего боль (ст. 121 Пенитенциарного кодекса);

угроза убийством, причинением вреда здоровью либо порчей или уничтожением имущества в существенном размере, если имелись основания опасаться осуществления угрозы (ст. 120 Пенитенциарного кодекса);

сексуальное насилие (ст. 141–145 1 Пенитенциарного кодекса);

сводничество (ст. 133 2 Пенитенциарного кодекса);

лишение свободы без законных оснований (ст. 136 Пенитенциарного кодекса);

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии при несчастном случае или общей опасности, если помощь могла быть оказана без угрозы для оказывающего ее лица (ст. 124 Пенитенциарного кодекса);

поиск неоднократного или последовательного контакта с другим лицом, слежение за ним или вмешательство в его личную жизнь против его воли иным способом, если целью или последствием этого является запугивание, унижение другого лица или причинение ему иным способом беспокойства (ст. 157 3 Пенитенциарного кодекса);

слежка за другим лицом с целью сбора данных о нем, осуществляемая лицом, не имеющим законного права на проведение оперативно-розыскной деятельности (ст. 137 Пенитенциарного кодекса). Таким действием является, например, сознательная запись разговора, участником которого вы не являетесь;

нарушение запрета на приближение или иного средства защиты прав личности, примененного судебным решением, повлекшее угрозу жизни, здоровью или имуществу лица, либо повторное нарушение запрета на приближение или иного средства защиты прав личности (ст. 331 2 Пенитенциарного кодекса);

заведомое уклонение родителя от уплаты назначенного судом ежемесячного денежного содержания на своего ребенка, не достигшего восемнадцатилетнего возраста или достигшего совершеннолетия, но нетрудоспособного и нуждающегося в помощи ребенка (ст. 169 Пенитенциарного кодекса). Источник: Департамент социального страхования