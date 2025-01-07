Новости Эстонии
07.01.2025, 08:17

Врач-депутат Рийгикогу: Направления к специалистам надо заменить на э-консультации, а семейным врачам научиться их оформлять!

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Член Рийгикогу и семейный врач Кармен Йоллер считает, что электронная консультация гораздо более результативна и удобна, чем физический визит к врачу-специалисту.

„Для начала давайте разберемся, для чего нужно направление. Я даю направление, когда как семейный врач чувствую, что не знаю, как или не могу помочь пациенту на своем уровне. Направление никогда не является решением пациента. Я часто бывала „плохим“ семейным врачом, который не направляет пациента к специалисту, потому что, как правило, мы вполне способны решить вопрос на уровне семейного центра. Если это действительно нужно, тогда, конечно, направляю.

Во-вторых, важно, чтобы направление было содержательным. Если семейный врач уже углубился в проблему пациента, провел осмотр, некоторые обследования и анализы, к тому же знает своего пациента и членов его семьи, возможно, годами, то врач-специалист обычно принимает пациента всего 20-30 минут. Важно, чтобы специалист понимал, зачем направляют пациента. Для этого требуется правильная документация и правильное сопровождающее описание.

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