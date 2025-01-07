Врач-депутат Рийгикогу: Направления к специалистам надо заменить на э-консультации, а семейным врачам научиться их оформлять!

„Для начала давайте разберемся, для чего нужно направление. Я даю направление, когда как семейный врач чувствую, что не знаю, как или не могу помочь пациенту на своем уровне. Направление никогда не является решением пациента. Я часто бывала „плохим“ семейным врачом, который не направляет пациента к специалисту, потому что, как правило, мы вполне способны решить вопрос на уровне семейного центра. Если это действительно нужно, тогда, конечно, направляю.