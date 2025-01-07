07.01.2025, 08:17
Врач-депутат Рийгикогу: Направления к специалистам надо заменить на э-консультации, а семейным врачам научиться их оформлять!(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Член Рийгикогу и семейный врач Кармен Йоллер считает, что электронная консультация гораздо более результативна и удобна, чем физический визит к врачу-специалисту.
„Для начала давайте разберемся, для чего нужно направление. Я даю направление, когда как семейный врач чувствую, что не знаю, как или не могу помочь пациенту на своем уровне. Направление никогда не является решением пациента. Я часто бывала „плохим“ семейным врачом, который не направляет пациента к специалисту, потому что, как правило, мы вполне способны решить вопрос на уровне семейного центра. Если это действительно нужно, тогда, конечно, направляю.
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