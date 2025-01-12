12.01.2025, 13:15
„Сейчас ему было бы 11 месяцев...“ Что пережила женщина, когда выяснилось, что ей придется рожать ребенка, сердце которого перестало биться
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Немногим более года назад, в декабре 2023-го, Карола и ее муж ожидали появления на свет первенца. Но вскоре радостное волнение, связанное с предстоящими родами, сменилось такой жестокой болью, какую только может себе представить мать или отец.
Карола Минка-Пеэтс — чудесная молодая женщина, словно излучающая солнечный свет. Еще недавно она работала ассистентом в детском саду, создавала красоту, работая непрофессиональным визажистом. Сейчас она готовится стать матерью, со дня на день ожидая рождения дочери.
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