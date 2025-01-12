Новости Эстонии
12.01.2025, 13:15

„Сейчас ему было бы 11 месяцев...“ Что пережила женщина, когда выяснилось, что ей придется рожать ребенка, сердце которого перестало биться

 
ФОТО: erakogu

Немногим более года назад, в декабре 2023-го, Карола и ее муж ожидали появления на свет первенца. Но вскоре радостное волнение, связанное с предстоящими родами, сменилось такой жестокой болью, какую только может себе представить мать или отец.

Карола Минка-Пеэтс — чудесная молодая женщина, словно излучающая солнечный свет. Еще недавно она работала ассистентом в детском саду, создавала красоту, работая непрофессиональным визажистом. Сейчас она готовится стать матерью, со дня на день ожидая рождения дочери.

Год назад Карола тоже ждала ребенка, на свет должен был появиться мальчик, которого решили назвать Аугустом, в честь прадеда, боровшегося за независимость страны. Карола и ее муж Михкель, поженившись, решили не откладывать рождение ребенка, и спустя полгода после свадьбы тест показал две полоски!

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии