Страшная авария в Финляндии: машина вылетела в реку со скользкой дороги, погибли молодые люди

Финская полиция расследует серьезное дорожно-транспортное происшествие: вечером, 3 декабря, в Нурмиярви около Клауккала автомобиль съехал с трассы в реку.

В машине находились четверо молодых людей в возрасте 17-19 лет. Все они были найдены без признаков жизни.

В субботу, 4 декабря, руководитель следственной группы из полицейского отделения Восточной Уусимаа Лейф Мальмберг в комментарии Yle допустил, что причинами трагедии могли стать скользкая дорога и неопытность водителя.

К воскресенью, 5 декабря, во время предварительного расследования не было найдено никаких признаков того, что причиной трагедии стал алкоголь или наркотики. Полиция также исключила превышение скорости как одну из причин аварии. Водолазы обследовали участок реки, куда упала машина.

Следователи также рассказали, что автомобиль в момент аварии ехал по частной дороге, которую обслуживают три владельца недвижимости. По данным полиции, в момент ДТП трасса была скользкой.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Департамент полиции и погранохраны Эстонии настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.