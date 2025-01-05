На египетском курорте в Красном море акула растерзала дипломата ЕС

48-летний Джанлука ди Джоя из Рима многие годы жил во Франции, последние 12 лет он работал в Европейской службе внешних дел ЕС (EEAS). Итальянец прибыл на египетский курортный город 11 декабря, чтобы 21 декабря отпраздновать свой день рождения.

В день трагедии Джанлука ди Джоя плавал в море со своим другом, 69-летним Джузеппе Фапани. Мужчины находились примерно в 50 метрах от берега (в этом месте пирс позволяет туристам попасть за коралловый риф), когда к ним приблизилась тигровая акула.

Жена Фапани, наблюдавшая за трагическим событием с близлежащего пирса, рассказала итальянской газете Corriere Della Sera, что видела, как ее муж плыл к ди Джою и отчаянно пытался отпугнуть акулу. Хищник укусил его за руки и ноги. Фапани даже удалось оттолкнуть акулу, но та быстро вернулась.

„Я слышал, как Джанлука кричал: „Помогите!“ Помогите!“, - вспоминал его друг. Сначала Фапани подумал, что у дипломата возникли вдруг проблемы со здоровьем. Поэтому, когда ди Джоя с трудом начал возвращаться к берегу, Фапани поплыл нему навстречу.

„Я не осознавал, что на Джанлуку напала акула, еще и потому, что не видел ее. По крайней мере, пока не почувствовал, что акула укусила меня за ноги. Она укусила меня и не отпускала, хотя я до изнеможения боролся. Я пытался спасти дипломата ЕС из челюстей акулы, но она меня укусила и не отпустила“, - сообщил Фапани.

Жена Ди Джои Лоуренс, наблюдавшая за мужчинами с берегового пирса, как только заметила опасность, начала звать на помощь. К месту происшествия с набережной примчался спасательный катер.

После тяжелого и напряженного боя с хищником Фапани получил несколько глубоких ран в ноги и руки, ему наложили множество швов. По словам его дочери Кристины, отец обязан жизнью местным спасателям, которые с катера смогли отпугнуть акулу.