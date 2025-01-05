Российско-финская граница закрыта уже больше года, но санкционные товары по-прежнему пытаются провезти в РФ(3)
На данный момент финская таможня расследует около 900 дел о нарушении санкций, сообщает издание YLE.
Экономические санкции против России постоянно нарушаются на протяжении всей войны в Украине. Об этом свидетельствует статистика таможни.
До войны за нарушение санкций ежегодно выносилось лишь несколько приговоров за повторяющиеся преступления. Однако на данный момент финаская таможня расследует около 900 подобных дел.
В Россию пытались перевезти, например, запчасти и дроны, а также предметы роскоши.
Контрабандисты все так же продолжают перевозить товары, несмотря на закрытие восточной границы.
„Да, это происходит постоянно, финские компании перевозят товары в Россию через страны Балтии, южную Европу или даже Азию. Среди них есть брендовые товары, такие как одежда, сумки или спортивное снаряжение. Также везут высокотехнологичные товары, например, дроны или аналогичные устройства“, – рассказал директор по надзору Ханну Синкконен.
Суды вынесли приговоры уже по нескольким десяткам преступлений.
Митинги за открытие границы
Как мы уже сообщали, в Финляндии не раз проходили митинги с требованием открыть границу с Россией.
Так, в воскресенье, 15 декабря, Александровское общество в Финляндии вышло на улицы с требованием открыть восточную границу. Общество утверждает, что если дорога открыта для грузов, то она должна быть открыта и для людей.
„Откройте границу! Люди важнее удобрений!“ - с такими лозунгами Александровское общество провело митинги в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранта.
Общество выражает недовольство тем, что Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, ограничивая при этом передвижение обычных людей и вынуждая их совершать долгие поездки, чтобы увидеть своих близких.
„Мы требуем открыть границу для легальных путешественников!“ – говорится в заявлении некоммерческой организации в Telegram.
Демонстранты обратились к финскому правительству с призывом заботиться обо всех гражданах и резидентах страны.
В воскресенье, 7 апреля, сразу в трех финских городах прошла акция Back to normal („Назад к нормальности“) в поддержку открытия границы с Россией. Митинги состоялись в Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта.