„Люди важнее удобрений“. В Финляндии вновь прошли митинги с требованием открыть границу с Россией

„Откройте границу! Люди важнее удобрений!“ - с такими лозунгами Александровское общество провело митинги в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранта.

Общество выражает недовольство тем, что Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, ограничивая при этом передвижение обычных людей и вынуждая их совершать долгие поездки, чтобы увидеть своих близких.

„Мы требуем открыть границу для легальных путешественников!“ – говорится в заявлении некоммерческой организации в Telegram.

Демонстранты обратились к финскому правительству с призывом заботиться обо всех гражданах и резидентах страны.

Back to normal

Общество и ранее организовывало подобные акции. Так, в воскресенье, 7 апреля, сразу в трех финских городах прошла акция Back to normal („Назад к нормальности“) в поддержку открытия границы с Россией. Митинги состоялись в Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта.

Как сообщали орзанизаторы, в столице к акции присоединились 100-110 человек, в Лаппеенранта порядка 70-80, в Тампере – около 30. Акции были согласованы с полицией.

„Нет рашизму в Финляндии“

13 января активная группа „Нет рашизму в Финляндии“ провела в Хельсинки акцию в поддержку закрытия границы. Группа состоит из живущих в Финляндии россиян и русскоязычных и поддерживает действия финского правительства в отношении границы с РФ. По словам организаторов, закрытие границ необходимо, чтобы Финляндия продолжала оставаться безопасной для всех.

В акции, прошедшей у здания парламента в Хельсинки, приняли участие порядка 20 человек.

Суд отклонил жалобу на закрытие границы с Россией

Весной Верховный административный суд Финляндии отклонил апелляцию, поданную в связи с решением правительства закрыть восточную границу. Апелляцию подали россияне, граждане Финляндии российского происхождения и члены их семей, в том числе и члены Александровского общества.

Они настаивали, что закрытие границ стало дискриминацией меньшинства и нарушением их базовых прав.

Суд решил не рассматривать жалобу, посчитав, что решения о закрытии границы не повлияли непосредственно на положение заявителей, и таким образом у них нет оснований для апелляции.

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