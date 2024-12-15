„Люди важнее удобрений“. В Финляндии вновь прошли митинги с требованием открыть границу с Россией(23)
В воскресенье, 15 декабря, Александровское общество в Финляндии вышло на улицы с требованием открыть восточную границу. Общество утверждает, что если дорога открыта для грузов, то она должна быть открыта и для людей, передает издание Yle.
„Откройте границу! Люди важнее удобрений!“ - с такими лозунгами Александровское общество провело митинги в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранта.
Общество выражает недовольство тем, что Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, ограничивая при этом передвижение обычных людей и вынуждая их совершать долгие поездки, чтобы увидеть своих близких.
„Мы требуем открыть границу для легальных путешественников!“ – говорится в заявлении некоммерческой организации в Telegram.
Демонстранты обратились к финскому правительству с призывом заботиться обо всех гражданах и резидентах страны.
Back to normal
Общество и ранее организовывало подобные акции. Так, в воскресенье, 7 апреля, сразу в трех финских городах прошла акция Back to normal („Назад к нормальности“) в поддержку открытия границы с Россией. Митинги состоялись в Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта.
Как сообщали орзанизаторы, в столице к акции присоединились 100-110 человек, в Лаппеенранта порядка 70-80, в Тампере – около 30. Акции были согласованы с полицией.
„Нет рашизму в Финляндии“
13 января активная группа „Нет рашизму в Финляндии“ провела в Хельсинки акцию в поддержку закрытия границы. Группа состоит из живущих в Финляндии россиян и русскоязычных и поддерживает действия финского правительства в отношении границы с РФ. По словам организаторов, закрытие границ необходимо, чтобы Финляндия продолжала оставаться безопасной для всех.
В акции, прошедшей у здания парламента в Хельсинки, приняли участие порядка 20 человек.
Суд отклонил жалобу на закрытие границы с Россией
Весной Верховный административный суд Финляндии отклонил апелляцию, поданную в связи с решением правительства закрыть восточную границу. Апелляцию подали россияне, граждане Финляндии российского происхождения и члены их семей, в том числе и члены Александровского общества.
Они настаивали, что закрытие границ стало дискриминацией меньшинства и нарушением их базовых прав.
Суд решил не рассматривать жалобу, посчитав, что решения о закрытии границы не повлияли непосредственно на положение заявителей, и таким образом у них нет оснований для апелляции.