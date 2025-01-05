05.01.2025, 17:17
“Я был бы крайне осторожен“. Кандидат в послы США Роман Пипко по рабочим делам был на родине дважды после того, как покинул Эстонию(32)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам Райво Варе, учитывая то, как отнеслись к кундаскому проекту, и то, что следующим был проект Горхолла, который не увенчался успехом, к опыту работы нового посла стоит относиться с крайней осторожностью.
Роман Пипко — 64-летний мужчина еврейского происхождения, который уехал из Эстонии в юности. Его кандидатуру на пост посла в Эстонии выдвинул избранный президент США Дональд Трамп. При этом Пипко не будет первым послом США в Эстонии, имеющим связи с этой страной. Например, посол США в Эстонии с 1998 по 2001 год Мелисса Ф. Уэллс также родилась в Эстонии, но ее семья переехала в США, когда ей было четыре года.
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