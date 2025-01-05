“Я был бы крайне осторожен“. Кандидат в послы США Роман Пипко по рабочим делам был на родине дважды после того, как покинул Эстонию

Роман Пипко — 64-летний мужчина еврейского происхождения, который уехал из Эстонии в юности. Его кандидатуру на пост посла в Эстонии выдвинул избранный президент США Дональд Трамп. При этом Пипко не будет первым послом США в Эстонии, имеющим связи с этой страной. Например, посол США в Эстонии с 1998 по 2001 год Мелисса Ф. Уэллс также родилась в Эстонии, но ее семья переехала в США, когда ей было четыре года.