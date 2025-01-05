„Предметная грамотность отодвигается на второй план“. Андрей Канте о переходе на эстонский язык обучения: работы предстоит очень много(36)
Переход на эстонский язык обучения стартовал. Подготовка велась в экспресс-режиме, иногда почти лихорадочно. Первые четыре месяца позади. Какие выводы можно сделать? Что стало самым сложным? Чем помочь детям, родителям и учителям?
Директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте, с которым перед новым годом побеседовали на Raadio 4, считает, что, хотя подготовка к переходу временами велась хаотично, главная цель этого года достигнута: в первых и четвертых классах обучение проходит на эстонском языке. Теперь нужно бросить все силы на то, чтобы в 2025 году в школах были учителя-предметники для пятых классов, преподающие на эстонском.
Переход только начинается
„Я не совсем согласен с теми, кто считает, что переход состоялся. Переход будет длиться по меньшей мере шесть лет, и работы еще предстоит очень много, как с детьми, так и с педагогами“, – сказал Канте.
Самые слабые места, по его мнению, это методическая подготовка учителей, в частности курсы по интегрированному преподаванию языка и предмета, и учебные материалы. Так как учителя сейчас сильно перегружены, имеет место проблема мотивации при их обучении.
Канте отметил, что какие-то глобальные выводы делать пока еще рано.
На первом плане освоение языка, а не понимание предмета
Еще одной проблемой является то, что и дети и учителя очень много времени тратят на переводы. Это очень усложняет процесс.
„Глубокое понимание предмета формируется только если есть знания по целевому языку. Поэтому ученики четвертых классов сейчас в большей степени занимаются освоением языка, а не предметом, и учителя сейчас ставят прежде всего языковые цели, – подчеркнул Канте. – А это значит, что предметная грамотность отодвигается на второй план. Мы рассчитываем достичь учебных результатов как минимум к шестому классу, то есть к концу учебной ступени“.
Детям и учителям нужно дать возможность адаптироваться к новой реальности. По мнению директора, сейчас абсолютно неуместно фиксировать какие-то результаты по предметам, прежде всего ставятся и достигаются языковые цели – освоение терминологии, понимание предмета и т. д.
Канте также отметил, что школы стараются поддержать детей и вводят, например, дополнительные занятия по эстонскому, либо какие-то кружки на эстонском языке.
Уравнять возможности русскоязычных детей
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, отменить реформу образования невозможно. „Конечно, можно сказать: все, что сейчас происходит в системе образования — неправильно. Что никогда не получится, не стоило начинать, что никаких изменений не нужно, мол, будем делать так, как есть. Потому что то, что было — проверенная методика, и мы знаем, какие результаты. Но результаты ведь — нехорошие. Почему мы эти изменения делаем? Потому что русские дети из русскоязычных школ не поступают в вузы на одинаковом уровне с эстонцами. Такие дети меньше получают высшее образование. И на рынке труда намного меньше вариантов сделать хорошую карьеру и получить хорошую работу. Это все исходит из-за того, что русскоязычные дети в русскоязычных школах учатся двенадцать лет отдельно от эстонских детей в отдельной образовательной системе. Не доучивая, не получая навыков эстонского языка. Да и не только эстонского языка — по уровню английского языка среди русских детей результаты тоже ниже. К сожалению, даже средний балл по математике ниже, чем в эстонских школах“.
Именно по этой причине, по словам Кристины Каллас, нужно уравнять возможности русскоязычных детей в получении качественного образования в Эстонии.