„Предметная грамотность отодвигается на второй план“. Андрей Канте о переходе на эстонский язык обучения: работы предстоит очень много

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, отменить реформу образования невозможно. „Конечно, можно сказать: все, что сейчас происходит в системе образования — неправильно. Что никогда не получится, не стоило начинать, что никаких изменений не нужно, мол, будем делать так, как есть. Потому что то, что было — проверенная методика, и мы знаем, какие результаты. Но результаты ведь — нехорошие. Почему мы эти изменения делаем? Потому что русские дети из русскоязычных школ не поступают в вузы на одинаковом уровне с эстонцами. Такие дети меньше получают высшее образование. И на рынке труда намного меньше вариантов сделать хорошую карьеру и получить хорошую работу. Это все исходит из-за того, что русскоязычные дети в русскоязычных школах учатся двенадцать лет отдельно от эстонских детей в отдельной образовательной системе. Не доучивая, не получая навыков эстонского языка. Да и не только эстонского языка — по уровню английского языка среди русских детей результаты тоже ниже. К сожалению, даже средний балл по математике ниже, чем в эстонских школах“.