06.01.2025, 09:16
Эстонский футболист, перешедший в высшую лигу Чехии: наши игроки пользуются спросом, но не все выдерживают „естественный отбор“
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Игрок сборной Эстонии Владислав Крейда, недавно покинувший таллиннскую „Флору“ и подписавший контракт с чешским клубом высшей лиги „Сигма“ из Оломоуца, поделился с RusDelfi своими впечатлениями о новом этапе в карьере. Футболист рассказал о переезде за границу и выразил желание вернуться в состав национальной сборной Эстонии.
25-летний Владислав Крейда начал свою футбольную карьеру в таллиннском „Легионе“, а в 2016 году присоединился к „Флоре“. За годы выступлений за столичный клуб он стал четырёхкратным чемпионом Эстонии, обладателем Кубка Эстонии и дважды завоёвывал Суперкубок. Кроме того, Крейда неоднократно становился призёром юношеских и молодёжных первенств страны.
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