Эстонский футболист, перешедший в высшую лигу Чехии: наши игроки пользуются спросом, но не все выдерживают „естественный отбор“

25-летний Владислав Крейда начал свою футбольную карьеру в таллиннском „Легионе“, а в 2016 году присоединился к „Флоре“. За годы выступлений за столичный клуб он стал четырёхкратным чемпионом Эстонии, обладателем Кубка Эстонии и дважды завоёвывал Суперкубок. Кроме того, Крейда неоднократно становился призёром юношеских и молодёжных первенств страны.

Карьера Крейды включает несколько зарубежных этапов. В 2021 году он играл на правах аренды за шведский „Хельсингборг“, в 2022 году — за АИК из Шёвде, а в начале того же года стал игроком украинского „Вереса“. Однако из-за полномасштабного вторжения России сезон был прерван. В 2023 году он выступал за ирландский „Сент-Патрикс Атлетик“, а летом того же года вернулся во „Флору“.