Полузащитник сборной Эстонии по футболу перешел в клуб высшей лиги Чехии

Контракт Владислава Крейды с чешским клубом „Сигма“ из Оломоуца заключён до июня, с возможностью продления ещё на два с половиной года.

„Я рад, что Владислав получает ещё один шанс в такой сильной футбольной лиге. У него были проблемы как с собой, так и с другими, но как человек он всегда готов помочь нуждающемуся. С футбольной точки зрения, Крейда силён как с мячом, так и без мяча, и я уверен, что он может быть полезен сборной Эстонии в будущем“, — отметил президент „Флоры“ Пелле Похлак в пресс-релизе.

Спортивный директор „Сигмы“ Ладислав Минарж добавил: „Владислав понравился нашим тренерам и подходит под их стиль игры. Мы верим, что он будет успешным в нашем клубе. В то же время понимаем, что ему нужно время на адаптацию и акклиматизацию в чешской лиге.“

25-летний Крейда начал свою карьеру в таллиннском „Легионе“ и присоединился к „Флоре“ в 2016 году. В составе „Флоры“ он выиграл четыре титула чемпиона Эстонии, один Кубок Эстонии и два Суперкубка. Многократный призер юношеских и молодежных первенств Эстонии.

В прошлом сезоне Крейда сыграл в 32 матчах лиги, забил три гола и отдал девять голевых передач.

Владислав Крейда дебютировал за национальную сборную Эстонии 11 июня 2019 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Германии (0:8), заменив на 82-й минуте Константина Васильева.

Ранее Крейда выступал на правах аренды за шведские клубы „Хельсингборг“ (2021) и АИК (2022), а также за ирландский клуб „Сент-Патрикс Атлетик“ (2023). В начале 2022 года он был арендован украинским клубом „Верес“, но сезон был прерван из-за полномасштабного вторжения России.

„Сигма“, новый клуб Крейды, дебютировал в высшей лиге Чехословакии в сезоне 1982/1983 и продолжает выступать в чешской лиге с момента её создания в 1993 году. В середине прошлого десятилетия клуб дважды вылетал из высшей лиги, но быстро возвращался. Наивысшее достижение клуба в еврокубках — четвертьфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991/1992.

В прошлом сезоне „Сигма“ заняла 10-е место в чешской высшей лиге и в настоящее время занимает 7-е место среди 16 команд.

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