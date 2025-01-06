Безобидное ограничение или эффективная мера? План министерства по ограничению потребления алкоголя с помощью лицензирования вызывает споры

Эстония — одно из немногих государств Европейского союза, где продажа алкоголя возможна без необходимости получения специального разрешения. Сейчас Министерство социальных дел работает над новым стратегическим документом алкогольной политики на следующие десять лет, одним из важнейших предложений которое должно изменить ситуацию. Министерство предложило создать систему лицензирования, то есть систему временных разрешений на продажу, которая поможет снизить количество и плотность торговых точек, продающих алкоголь. Изначальный документ был направлен на доработку в конце ноября.