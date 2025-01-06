Экономика
06.01.2025, 11:45

Безобидное ограничение или эффективная мера? План министерства по ограничению потребления алкоголя с помощью лицензирования вызывает споры

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Для того чтобы подать заявку на получение и сохранение лицензии, заведения должны соответствовать определенным требованиям, таким как обеспечение надлежащего содержания помещений, посещение персоналом тренингов по ответственному обслуживанию и сотрудничество с правоохранительными органами.
Для того чтобы подать заявку на получение и сохранение лицензии, заведения должны соответствовать определенным требованиям, таким как обеспечение надлежащего содержания помещений, посещение персоналом тренингов по ответственному обслуживанию и сотрудничество с правоохранительными органами.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Некоторые считают, что предложение Министерства социальных дел сократить доступ к алкоголю путем создания системы лицензирования будет эффективным, в то время как другие видят в нем лишь мечту бюрократов о создании дополнительных правил. Об этом пишет Ärileht.

Эстония — одно из немногих государств Европейского союза, где продажа алкоголя возможна без необходимости получения специального разрешения. Сейчас Министерство социальных дел работает над новым стратегическим документом алкогольной политики на следующие десять лет, одним из важнейших предложений которое должно изменить ситуацию. Министерство предложило создать систему лицензирования, то есть систему временных разрешений на продажу, которая поможет снизить количество и плотность торговых точек, продающих алкоголь. Изначальный документ был направлен на доработку в конце ноября.

Создание такой системы поддерживает, например, город Таллинн. По словам советника по ночной жизни Натали Метс (Социал-демократическая партия), система лицензирования будет весьма эффективной. Для получения и поддержания лицензии предприятиям нужно будет соблюдать определенные требования, такие как обеспечение порядка, участие работников в тренингах по ответственной подаче алкоголя и сотрудничество с правоохранительными органами. Это приведет к усиленному контролю и ответственности в алкогольной политике, объяснила она.

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