Мрачные перспективы: евро упал до самого низкого за два года уровня по отношению к доллару(13)
Курс евро по отношению к доллару США ещё больше снизился и достиг нового за последние два года минимума на фоне опасений по поводу состояния экономики еврозоны, тарифов Трампа и расхождений в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС. Об этом пишет литовский портал Delfi со ссылкой на Euronews.
Курс евро снизился на 0,9% по отношению к доллару США, достигнув в четверг $1,02 - самого низкого уровня с 21 ноября 2022 года.
В начале нового года единая валюта продолжила слабеть по отношению к американской из-за опасений по поводу экономических перспектив еврозоны, политической нестабильности и расхождений в монетарной политике между Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной системой (ФРС).
Соотношение EUR/USD резко изменилось с пикового значения 2024 года, превышающего $1,12 в сентябре, что составило 9-процентное падение за три месяца
Укрепление доллара США, подпитанное победой Дональда Трампа на президентских выборах, усугубило нарастающую с ноября слабость евро.
Паритет не за горами
Аналитики ожидают, что соотношение евро-доллар достигнет паритета в 2025 году. В последний раз такой уровень наблюдался в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.
К проблемам еврозоны добавилось то, что в среду Украина прекратила транзит российского газа в Европу после истечения срока действия пятилетнего контракта. Это вынудило многие европейские страны прибегнуть к более дорогостоящим альтернативам отопления в суровую зиму.
В начале недели фьючерсы на природный газ взлетели до двухлетнего максимума - более 4 долларов за миллион британских термических единиц (MMBtu), а затем отступили до 3,66 доллара за MMBtu в ходе азиатской сессии в пятницу.
Слабые экономические данные еще больше подчеркивают проблемы. Окончательный декабрьский индекс PMI для производственной сферы Франции и Германии от S&P Global показал продолжающееся сокращение в секторе. Франция сообщила о самом резком снижении активности в обрабатывающей промышленности с мая 2020 года, а объём производства в Германии достиг трехмесячного минимума. В декабре Центральный банк Франции пересмотрел свой прогноз экономического роста на 2025 год в сторону понижения до 0,9% с ранее прогнозировавшихся 1,2%.
И Франция, и Германия сталкиваются с политической нестабильностью, поскольку коалиции правящих партий распадаются на фоне усиления ультраправых сил.
В глобальном масштабе еврозона сталкивается с растущими рисками в условиях президентства Трампа. Избранный президент США пообещал ввести более высокие тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики. Хотя прямых заявлений об этом сделано не было, европейские автопроизводители особенно уязвимы перед потенциальным повышением тарифов.
Доминирование доллара
Доллар США стремительно растет на фоне „ястребиных“ изменений в монетарной политике ФРС и президентства Трампа. В четверг индекс доллара поднялся выше отметки 109, что является максимальным значением с ноября 2022 года.
ФРС начала цикл смягчения с резкого снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. Однако банк перешел к более „ястребиной“ позиции после выхода благоприятных данных по занятости и улучшения других экономических показателей. В декабре ФРС, как и ожидалось, снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. Однако в 2025 году ФРС будет придерживаться гораздо более жёсткой позиции в отношении цикла смягчения.
Точечная диаграмма ФРС - график, прогнозирующий будущую динамику процентных ставок, - указывает на снижение ставки на половину процентного пункта в 2025 году, тогда как в сентябре прогнозировалось полное снижение.
ЕЦБ, напротив, скорее всего, ускорит цикл снижения ставок в 2025 году. ЕЦБ снизил ставку на целый процентный пункт в 2024 году, и аналитики ожидают еще одного снижения ставки в следующем году, поскольку еврозона продолжает сталкиваться с экономическими и политическими препятствиями. К ним относятся постоянная политическая нестабильность, замедление темпов роста китайской экономики и последствия президентства Трампа - все эти факторы обусловливают мрачные экономические перспективы для региона.