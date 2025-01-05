Мрачные перспективы: евро упал до самого низкого за два года уровня по отношению к доллару

Курс евро снизился на 0,9% по отношению к доллару США, достигнув в четверг $1,02 - самого низкого уровня с 21 ноября 2022 года.

В начале нового года единая валюта продолжила слабеть по отношению к американской из-за опасений по поводу экономических перспектив еврозоны, политической нестабильности и расхождений в монетарной политике между Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной системой (ФРС).

Соотношение EUR/USD резко изменилось с пикового значения 2024 года, превышающего $1,12 в сентябре, что составило 9-процентное падение за три месяца

Укрепление доллара США, подпитанное победой Дональда Трампа на президентских выборах, усугубило нарастающую с ноября слабость евро.

Паритет не за горами

Аналитики ожидают, что соотношение евро-доллар достигнет паритета в 2025 году. В последний раз такой уровень наблюдался в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

К проблемам еврозоны добавилось то, что в среду Украина прекратила транзит российского газа в Европу после истечения срока действия пятилетнего контракта. Это вынудило многие европейские страны прибегнуть к более дорогостоящим альтернативам отопления в суровую зиму.

В начале недели фьючерсы на природный газ взлетели до двухлетнего максимума - более 4 долларов за миллион британских термических единиц (MMBtu), а затем отступили до 3,66 доллара за MMBtu в ходе азиатской сессии в пятницу.

Слабые экономические данные еще больше подчеркивают проблемы. Окончательный декабрьский индекс PMI для производственной сферы Франции и Германии от S&P Global показал продолжающееся сокращение в секторе. Франция сообщила о самом резком снижении активности в обрабатывающей промышленности с мая 2020 года, а объём производства в Германии достиг трехмесячного минимума. В декабре Центральный банк Франции пересмотрел свой прогноз экономического роста на 2025 год в сторону понижения до 0,9% с ранее прогнозировавшихся 1,2%.