Желающих учить эстонский язык вновь приглашают на бесплатные курсы(28)
Фонд интеграции открывает новый набор на бесплатные курсы эстонского языка для взрослых, проживающих в Эстонии не менее пяти лет, а также для репатриантов. Регистрация начинается в 10 часов 23 января в среде самообслуживания Фонда интеграции.
Основные курсы
Участники смогут изучать эстонский язык как на начальном (A1 и A2), так и на среднем уровне (B1.1 и B1.2). Занятия будут проходить в домах эстонского языка и языковых школах в разных регионах страны (включая Таллинн, Нарву, Тарту), а также онлайн. В общей сложности открывается 75 учебных групп с началом обучения в январе, феврале, марте и апреле 2025 года. Всего доступно 1200 учебных мест: 512 — в январе, 464 — в феврале, 176 — в марте и 48 — в апреле.
Специализированные курсы
Дополнительно предлагаются специализированные курсы, направленные на развитие конкретных языковых навыков и поддержку использования эстонского языка в повседневной жизни. В программу входят курсы письменной речи, разговорного языка, произношения, а также курсы, способствующие развитию коммуникативных навыков и знакомству с эстонской культурой. Обучение будет проходить как онлайн, так и очно в Нарве и Таллинне с начала января, февраля или марта. Открывается 17 специализированных курсов, на которых доступно 340 учебных мест.
Регистрация на курсы
Постоянные жители страны и репатрианты могут выбрать подходящий основной или специализированный курс и зарегистрироваться на обучение с 10 часов 23 января в среде самообслуживания Фонда интеграции: https://iseteenindus.integratsioon.ee/login.
Для удобства поиска рекомендуется использовать фильтры по трем параметрам: название курса, уровень и место проведения. Это поможет быстрее найти подходящие курсы и зарегистрироваться на них.
Регистрация будет открыта до заполнения учебных групп и закроется за день до начала курса. В Фонде интеграции напоминают, что, записываясь на курсы, вы берете на себя обязательство пройти полный курс обучения, активно участвовать в занятиях и заниматься самостоятельно. Отменить регистрацию можно не позднее, чем за день до начала занятий.
Следующий набор на аналогичные курсы эстонского языка для постоянных жителей и репатриантов планируется в конце лета перед началом занятий в августе-сентябре.
О Фонде интеграции
Миссия Фонда интеграции заключается в поддержке развития интегрированного и сплочённого общества в качестве центра компетенций в этой области. Его деятельность направлена на четыре основные целевые группы:
постоянные жители Эстонии других национальностей;
новые иммигранты, прибывающие в Эстонию;
соотечественники, проживающие за пределами Эстонии;
люди, возвращающиеся в Эстонию.
Поскольку интеграция всегда является многосторонним процессом, деятельность Фонда интеграции (INSA) направлена также на эстоноязычных людей и общественность в целом с целью поддержки позиций, способствующих интеграции и адаптации, а также вовлечения всех групп общества.