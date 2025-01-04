ЧП и криминал
04.01.2025, 19:26

ФОТО | Дети помогли провалившемуся под лед мужчине спастись, вовремя позвонив в Центр тревоги

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В Вильянди дети вызвали спасателей на помощь провалившемуся под лед мужчине.

Сегодня, 4 января, в 17:36 в центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина шел по льду волоема Валуоя в в городе Вильянди. Мужчина провалился под лед во время звонка в центр тревоги.

Вызов поступил от 11-летнего мальчика, который находился на месте происшествия вместе с тремя друзьями. Во время вызова мужчина провалился под лед в воду по грудь, примерно в 10 метрах от кромки воды. До прибытия спасателей находившися неподалеку взрослый также бросил мужчине веревку.

На место происшествия прибыли надводные спасатели Вильяндиской команды, и в 17:43 добрались до пострадавшего. Спасатели доставили мужчину на берег, отвели в полицейский автобус и вызвали скорую помощь. Спасенный мужчина был передан бригаде скорой помощи в 17:56.

Уровень воды в реке Валуоя значительно поднялся над руслом из-за недавних сильных осадков.

Спасательная команда выражает благодарность детям, которые вели себя мужественно и решительно, сохраняли спокойствие в тревожной ситуации и вели себя единственно правильным образом, позвонив по телефону 112 и позвав на помощь

Спасательный департамент отмечает, что в настоящее время в Эстонии действует общегосударственный запрет на движение по льду на внутренних водоемах.

Этот запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и для спасения жизней.

„Из-за переменных отрицательных и положительных температур на многих водоемах уже образовался ледяной покров, но он слишком тонкий, чтобы выдержать человека. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур“, — сообщил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Температура воды под льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребенок — даже меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность первого льда зимой и следили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не станет достаточно крепким.

Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях. Если вы заметите, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите помощь.

Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Если лед будет достаточно толстым, Спасательный департамент отменит запрет на выход на лед.

Информацию о ледовых условиях можно найти в разделе обновленной ледовой карты в приложении погоды ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Также на карте указаны места для катания на коньках, на которых будут дежурить профессиональные и добровольные спасатели с наступлением более холодной погоды.

Что делать, если вы провалились под лед

  • Зовите на помощь;

  • Постарайтесь не впадать в панику – попытайтесьсохранить спокойствие и не барахтаться;

  • Следите, чтобы течением воды вас не затянуло под лед;

  • Раскиньте руки по краю проруби и сильными плавательными движениями попробуйте вытолкнуть сначала тело, а потом, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Постарайтесь находиться в положении лежа, чтобы распределить массу тела на как можно большую поверхность льда. Так больше шансов не вызвать обрушения его кромки.

  • Если у вас есть спасательные шильца, тогда с помощью них можно относительно быстро выбраться из проруби. Протягивайте руки как можно дальше и втыкайте шильца в лед. Немного подтягивайтесь, одно шильце вынимайте и втыкайте немного дальше от проруби. Опять подтягивайтесь, другое шильце вынимайте, и втыкайте дальше от проруби.

  • Если вам удалось выбраться из проруби, то не спешите подниматься на ноги, так вы можете снова угодить под лед. Удаляться от проруби нужно, перекатываясь или отползая на животе.

  • На безопасном расстоянии от проруби поднимайтесь и уходите по уже протоптанной тропе;

  • Найдите место, где сможете согреться и поменять мокрую одежду на сухую. Если под рукой нет сухой одежды, тогда попробуйте выжать мокрую. Это хоть как-то облегчит ваше положение.

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RusDelfi
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