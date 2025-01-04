ФОТО | Дети помогли провалившемуся под лед мужчине спастись, вовремя позвонив в Центр тревоги

Сегодня, 4 января, в 17:36 в центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина шел по льду волоема Валуоя в в городе Вильянди. Мужчина провалился под лед во время звонка в центр тревоги.

Вызов поступил от 11-летнего мальчика, который находился на месте происшествия вместе с тремя друзьями. Во время вызова мужчина провалился под лед в воду по грудь, примерно в 10 метрах от кромки воды. До прибытия спасателей находившися неподалеку взрослый также бросил мужчине веревку.

На место происшествия прибыли надводные спасатели Вильяндиской команды, и в 17:43 добрались до пострадавшего. Спасатели доставили мужчину на берег, отвели в полицейский автобус и вызвали скорую помощь. Спасенный мужчина был передан бригаде скорой помощи в 17:56.

Уровень воды в реке Валуоя значительно поднялся над руслом из-за недавних сильных осадков.

Спасательная команда выражает благодарность детям, которые вели себя мужественно и решительно, сохраняли спокойствие в тревожной ситуации и вели себя единственно правильным образом, позвонив по телефону 112 и позвав на помощь

Спасательный департамент отмечает, что в настоящее время в Эстонии действует общегосударственный запрет на движение по льду на внутренних водоемах.

Этот запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и для спасения жизней.

„Из-за переменных отрицательных и положительных температур на многих водоемах уже образовался ледяной покров, но он слишком тонкий, чтобы выдержать человека. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур“, — сообщил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.