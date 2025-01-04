ФОТО | Дети помогли провалившемуся под лед мужчине спастись, вовремя позвонив в Центр тревоги(13)
В Вильянди дети вызвали спасателей на помощь провалившемуся под лед мужчине.
Сегодня, 4 января, в 17:36 в центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина шел по льду волоема Валуоя в в городе Вильянди. Мужчина провалился под лед во время звонка в центр тревоги.
Вызов поступил от 11-летнего мальчика, который находился на месте происшествия вместе с тремя друзьями. Во время вызова мужчина провалился под лед в воду по грудь, примерно в 10 метрах от кромки воды. До прибытия спасателей находившися неподалеку взрослый также бросил мужчине веревку.
На место происшествия прибыли надводные спасатели Вильяндиской команды, и в 17:43 добрались до пострадавшего. Спасатели доставили мужчину на берег, отвели в полицейский автобус и вызвали скорую помощь. Спасенный мужчина был передан бригаде скорой помощи в 17:56.
Уровень воды в реке Валуоя значительно поднялся над руслом из-за недавних сильных осадков.
Спасательная команда выражает благодарность детям, которые вели себя мужественно и решительно, сохраняли спокойствие в тревожной ситуации и вели себя единственно правильным образом, позвонив по телефону 112 и позвав на помощь
Спасательный департамент отмечает, что в настоящее время в Эстонии действует общегосударственный запрет на движение по льду на внутренних водоемах.
Этот запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и для спасения жизней.
„Из-за переменных отрицательных и положительных температур на многих водоемах уже образовался ледяной покров, но он слишком тонкий, чтобы выдержать человека. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур“, — сообщил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.
Температура воды под льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребенок — даже меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность первого льда зимой и следили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не станет достаточно крепким.
Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях. Если вы заметите, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите помощь.
Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Если лед будет достаточно толстым, Спасательный департамент отменит запрет на выход на лед.
Информацию о ледовых условиях можно найти в разделе обновленной ледовой карты в приложении погоды ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Также на карте указаны места для катания на коньках, на которых будут дежурить профессиональные и добровольные спасатели с наступлением более холодной погоды.
Что делать, если вы провалились под лед
Зовите на помощь;
Постарайтесь не впадать в панику – попытайтесьсохранить спокойствие и не барахтаться;
Следите, чтобы течением воды вас не затянуло под лед;
Раскиньте руки по краю проруби и сильными плавательными движениями попробуйте вытолкнуть сначала тело, а потом, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Постарайтесь находиться в положении лежа, чтобы распределить массу тела на как можно большую поверхность льда. Так больше шансов не вызвать обрушения его кромки.
Если у вас есть спасательные шильца, тогда с помощью них можно относительно быстро выбраться из проруби. Протягивайте руки как можно дальше и втыкайте шильца в лед. Немного подтягивайтесь, одно шильце вынимайте и втыкайте немного дальше от проруби. Опять подтягивайтесь, другое шильце вынимайте, и втыкайте дальше от проруби.
Если вам удалось выбраться из проруби, то не спешите подниматься на ноги, так вы можете снова угодить под лед. Удаляться от проруби нужно, перекатываясь или отползая на животе.
На безопасном расстоянии от проруби поднимайтесь и уходите по уже протоптанной тропе;
Найдите место, где сможете согреться и поменять мокрую одежду на сухую. Если под рукой нет сухой одежды, тогда попробуйте выжать мокрую. Это хоть как-то облегчит ваше положение.