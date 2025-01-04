Что нужно знать получающим родительскую зарплату: поясняет специалист

Какие обязанности у родителя, получающего родительскую компенсацию, если он хочет вернуться на работу после окончания выплат?

Следует отметить, что получатели родительской компенсации могут работать и получать доход во время её выплаты. Если доход составляет меньше 2366,76 евро в месяц брутто, об этом не нужно уведомлять Департамент социального страхования. При большем доходе размер компенсации будет уменьшен.

Когда все дни, предусмотренные для выплаты компенсации, будут использованы, Департамент социального страхования примет решение о завершении выплат. Об этом отправляется уведомление по электронной почте, и с решением можно будет ознакомиться и в среде самообслуживания.

Что нужно делать, если родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, хочет вернуться на работу до окончания этого периода?

Если родитель желает выйти на работу, ему нужно самостоятельно завершить свой отпуск. Для этого необходимо связаться с работодателем и договориться о дате выхода на работу. Работодатель завершит отпуск в регистре занятости за день до первого рабочего дня.

Что должны знать родители во время получения компенсации?

Получатель компенсации должен учитывать условие, что тот родитель, который находится в отпуске по уходу за ребенком, обязан использовать делимую родительскую компенсацию. Если ни один из родителей не находится в отпуске, они могут сами решить, кому из них будет назначена компенсация.

Есть несколько важных моментов, связанных с использованием компенсации:

Перед тем как начать получать делимую компенсацию, мать должна использовать свои дни компенсации матери, а отец — дни отцовской компенсации или отказаться от них.

Родители имеют право совместно получать компенсацию в период до 60 календарных дней. В это время они могут оба находиться в отпуске по уходу за ребенком (обычно только один из родителей может быть в отпуске).

Получателя компенсации можно сменить, но это изменение действует только на полный календарный месяц и вступает в силу со следующего месяца.

Получатель пособия имеет право приостановить выплаты и возобновить их. Это позволяет, например, если родитель получает доход или по другим причинам хочет использовать дни пособия в течение более длительного периода, приостановить выплату и затем возобновить её. Сделать это можно в среде самообслуживания. Именно благодаря возможности приостановления и возобновления пособие можно использовать до достижения ребенком возраста 3 лет в рамках предусмотренных дней. Остаток использованных и неиспользованных дней можно также увидеть в самообслуживании.

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