В опубликованной в 1987 году научной статье выяснилось, что Роман Пипко, которого сегодня Дональд Трамп назначил следующим послом США в Эстонии, учился на юридическом факультете Тартуского государственного университета. Его имя также упоминалось в университетской газете в 1978 году, поскольку он вместе со своими однокурсниками Тоомасом Оосалу и Айном Альвином принял участие в письменном конкурсе „Лучшие знатоки конституции“, организованном кафедрой истории Коммунистической партии Советского Союза.

Айн Альвин, окончивший юридический факультет в 1982 году, в студенческое время был близким другом Пипко. Альвин описывает Пипко как прилежного студента и активного человека. „Мы каждый день плечом к плечу в университете, потому что ему нужна была небольшая помощь в изучении эстонского языка“, — вспоминает Альвин. „Каждый день мы были рядом, навещали друг друга, вместе обедали“.