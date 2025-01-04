04.01.2025, 16:40
Окончил русскую школу в Таллинне, собирался стать адвокатом, с матерью бежал из СССР. Что известно о будущем после США в Эстонии?(40)
Однокурстник по Тартускому университету делится подробностями
ФОТО: Delfi Meedia
„Мы не болтали о ерунде и девушках, а по-настоящему учились“, - вспоминает однокурсник Романа Пипко, вероятного будущего посла США в Эстонии.
В опубликованной в 1987 году научной статье выяснилось, что Роман Пипко, которого сегодня Дональд Трамп назначил следующим послом США в Эстонии, учился на юридическом факультете Тартуского государственного университета. Его имя также упоминалось в университетской газете в 1978 году, поскольку он вместе со своими однокурсниками Тоомасом Оосалу и Айном Альвином принял участие в письменном конкурсе „Лучшие знатоки конституции“, организованном кафедрой истории Коммунистической партии Советского Союза.
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