ФОТО | Последствия снежной бури: тысячи потребителей остались без электричества, дороги непроходимы(18)
Всю ночь в Эстонии бушевал снежный шторм, причинив немало проблем домохозяйствам страны. Из-за выпавшего ночью снега во многих местах дороги стали непроходимыми, произошли масштабные отключения электроэнергии.
В Вильяндимаа, особенно на севере уезда, в час ночи без электричества остались 4000 потребителей. По состоянию на 13:00 по всей Эстонии без электричества остаются около 4000 клиентов. В Вильяндимаа местами выпало почти 30 см снега, а некоторые дороги труднопроходимы.
Elektrilevi напоминает, что известные нам неисправности электросетей можно найти на карте перебоев. Также о перебоях клиентам сообщают через приложение MARU и по SMS.
Центр управления и аварийные бригады Elektrilevi дежурят круглосуточно и 365 дней в году, кроме того, готовность приступить к устранению неполадок имеется у наших партнеров.
Все сообщения о сбоях среднего напряжения автоматически передаются в наш центр управления, откуда наши диспетчеры направляют наши бригады для устранения неисправности.
Сообщения о низковольтных авариях поступают через приложение MARU или по телефонам службы поддержки клиентов. Сообщения о неисправностях на линиях низкого напряжения обрабатывают наши специалисты, которые вносят их в систему, после чего специалисты центра управления назначают бригады для устранения неисправностей. Затем эти сообщения поступают аварийной бригаде, а клиент получает соответствующую информацию через приложение MARU и/или по SMS.
Важно!
Обильные снегопады и порывистый ветер означают возможность падения деревьев на линии электропередачи и, следовательно, перебои с электричеством. В сложных условиях на восстановление электроснабжения требуется больше времени, к тому же отключение электроэнергии может означать и перебои с водоснабжением.
Подготовиться к штормовым условиям могут со своей стороны каждый человек и семья, следуя приведенным ниже инструкциям и пересмотрев свой кризисные запасы. Чем лучше подготовился к шторму сам человек, тем эффективнее могут работать в сложных услвиях спасательные службы.
Перед снежным штормом:
Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и дровами. Рекомендательный список запасов на неделю можно увидеть здесь: рекомендательный запас.
Рассмотрите возможные отключения электроэнергии. Зарядите свой мобильный телефон и аккумуляторные батареи и заправьте свой автомобиль.
Во время шторма:
Если можете, оставайтесь дома и не выходите на улицу.
Одеваясь для выхода на улицу, имейте в виду, что ветер сделает погоду еще холоднее. В ветреную погоду надевайте больше одежды. Не передвигайтесь под деревьями, так как при сильном ветре ветки могут сломаться.
По возможности не ездите на автомобиле, особенно по проселочным дорогам. На случай экстренной поездки возьмите с собой заряженный мобильный телефон и аккумуляторы, лопату для снега, теплую одежду и теплый напиток. Перед началом поездки убедитесь в исправности ремней безопасности и дворников. Выбирайте скорость движения согласно погодным условиям.
Пешеходам и велосипедистам тоже следует соблюдать осторожность – в штромовых условиях лучше придерживаться велосипедных и пешеходных дорожек c защитой от обледенения и снега.
Позвоните по номеру 1247, чтобы получить информацию о препятствиях на дорогах, вызванных ветром.
Сообщите о перебоях в подаче электроэнергии по номеру службы экстренной помощи Elektrilevi 1343. Также о порванных линиях электропередач можно сообщить в центр тревоги по номеру 112.
В случае получения травмы или непосредственной опасности позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.
Об отключениях электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU opens in a new tab. Там же можно получить информацию о предполагаемом времени устранения неисправности.
Если вы застряли в бурю на дороге в автомобиле:
Найдите укрытие, а если это невозможно, оставайтесь в машине.
Вызовите помощь. Если мобильная сеть не работает, вы можете позвонить на номер экстренной помощи 112 и в отсутствие сигнала. Возможно, вам сможет помочь водитель автомобиля с лучшей проходимостью и добровольцы с нужным оснащением – контакты добровольческих организаций по месту нахождения вы можете увидеть на сайте 4x4help.eu opens in a new tab.
Продумайте, как сделать, чтобы прибывшие на помощь вас заметили. Например, вывесьте в окно автомобиля что-нибудь яркое, включите аварийные огни автомобиля.
Если вы сидите в машине с включенным двигателем, нужно слегка приоткрыть окно. Во избежание попадания в салон угарного газа проследите за тем, чтобы выхлопная труба не была забита снегом.