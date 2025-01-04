Новости Эстонии
04.01.2025, 13:52

ФОТО | Последствия снежной бури: тысячи потребителей остались без электричества, дороги непроходимы

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Всю ночь в Эстонии бушевал снежный шторм, причинив немало проблем домохозяйствам страны. Из-за выпавшего ночью снега во многих местах дороги стали непроходимыми, произошли масштабные отключения электроэнергии.

В Вильяндимаа, особенно на севере уезда, в час ночи без электричества остались 4000 потребителей. По состоянию на 13:00 по всей Эстонии без электричества остаются около 4000 клиентов. В Вильяндимаа местами выпало почти 30 см снега, а некоторые дороги труднопроходимы.

Elektrilevi напоминает, что известные нам неисправности электросетей можно найти на карте перебоев. Также о перебоях клиентам сообщают через приложение MARU и по SMS.

Центр управления и аварийные бригады Elektrilevi дежурят круглосуточно и 365 дней в году, кроме того, готовность приступить к устранению неполадок имеется у наших партнеров.

Все сообщения о сбоях среднего напряжения автоматически передаются в наш центр управления, откуда наши диспетчеры направляют наши бригады для устранения неисправности.

Сообщения о низковольтных авариях поступают через приложение MARU или по телефонам службы поддержки клиентов. Сообщения о неисправностях на линиях низкого напряжения обрабатывают наши специалисты, которые вносят их в систему, после чего специалисты центра управления назначают бригады для устранения неисправностей. Затем эти сообщения поступают аварийной бригаде, а клиент получает соответствующую информацию через приложение MARU и/или по SMS.

Важно!

Обильные снегопады и порывистый ветер означают возможность падения деревьев на линии электропередачи и, следовательно, перебои с электричеством. В сложных условиях на восстановление электроснабжения требуется больше времени, к тому же отключение электроэнергии может означать и перебои с водоснабжением.

Подготовиться к штормовым условиям могут со своей стороны каждый человек и семья, следуя приведенным ниже инструкциям и пересмотрев свой кризисные запасы. Чем лучше подготовился к шторму сам человек, тем эффективнее могут работать в сложных услвиях спасательные службы.

Перед снежным штормом:

  • Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и дровами. Рекомендательный список запасов на неделю можно увидеть здесь: рекомендательный запас.

  • Рассмотрите возможные отключения электроэнергии. Зарядите свой мобильный телефон и аккумуляторные батареи и заправьте свой автомобиль.

Во время шторма:

  • Если можете, оставайтесь дома и не выходите на улицу.

  • Одеваясь для выхода на улицу, имейте в виду, что ветер сделает погоду еще холоднее. В ветреную погоду надевайте больше одежды. Не передвигайтесь под деревьями, так как при сильном ветре ветки могут сломаться.

  • По возможности не ездите на автомобиле, особенно по проселочным дорогам. На случай экстренной поездки возьмите с собой заряженный мобильный телефон и аккумуляторы, лопату для снега, теплую одежду и теплый напиток. Перед началом поездки убедитесь в исправности ремней безопасности и дворников. Выбирайте скорость движения согласно погодным условиям.

  • Пешеходам и велосипедистам тоже следует соблюдать осторожность – в штромовых условиях лучше придерживаться велосипедных и пешеходных дорожек c защитой от обледенения и снега.

  • Позвоните по номеру 1247, чтобы получить информацию о препятствиях на дорогах, вызванных ветром.

  • Сообщите о перебоях в подаче электроэнергии по номеру службы экстренной помощи Elektrilevi 1343. Также о порванных линиях электропередач можно сообщить в центр тревоги по номеру 112.

  • В случае получения травмы или непосредственной опасности позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.

  • Об отключениях электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU opens in a new tab. Там же можно получить информацию о предполагаемом времени устранения неисправности.

Если вы застряли в бурю на дороге в автомобиле:

  • Найдите укрытие, а если это невозможно, оставайтесь в машине.

  • Вызовите помощь. Если мобильная сеть не работает, вы можете позвонить на номер экстренной помощи 112 и в отсутствие сигнала. Возможно, вам сможет помочь водитель автомобиля с лучшей проходимостью и добровольцы с нужным оснащением – контакты добровольческих организаций по месту нахождения вы можете увидеть на сайте 4x4help.eu opens in a new tab.

  • Продумайте, как сделать, чтобы прибывшие на помощь вас заметили. Например, вывесьте в окно автомобиля что-нибудь яркое, включите аварийные огни автомобиля.

  • Если вы сидите в машине с включенным двигателем, нужно слегка приоткрыть окно. Во избежание попадания в салон угарного газа проследите за тем, чтобы выхлопная труба не была забита снегом.

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