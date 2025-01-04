ФОТО | Последствия снежной бури: тысячи потребителей остались без электричества, дороги непроходимы

В Вильяндимаа, особенно на севере уезда, в час ночи без электричества остались 4000 потребителей. По состоянию на 13:00 по всей Эстонии без электричества остаются около 4000 клиентов. В Вильяндимаа местами выпало почти 30 см снега, а некоторые дороги труднопроходимы.

Elektrilevi напоминает, что известные нам неисправности электросетей можно найти на карте перебоев. Также о перебоях клиентам сообщают через приложение MARU и по SMS.

Центр управления и аварийные бригады Elektrilevi дежурят круглосуточно и 365 дней в году, кроме того, готовность приступить к устранению неполадок имеется у наших партнеров.

Все сообщения о сбоях среднего напряжения автоматически передаются в наш центр управления, откуда наши диспетчеры направляют наши бригады для устранения неисправности.

Сообщения о низковольтных авариях поступают через приложение MARU или по телефонам службы поддержки клиентов. Сообщения о неисправностях на линиях низкого напряжения обрабатывают наши специалисты, которые вносят их в систему, после чего специалисты центра управления назначают бригады для устранения неисправностей. Затем эти сообщения поступают аварийной бригаде, а клиент получает соответствующую информацию через приложение MARU и/или по SMS.

Важно!

Обильные снегопады и порывистый ветер означают возможность падения деревьев на линии электропередачи и, следовательно, перебои с электричеством. В сложных условиях на восстановление электроснабжения требуется больше времени, к тому же отключение электроэнергии может означать и перебои с водоснабжением.

Подготовиться к штормовым условиям могут со своей стороны каждый человек и семья, следуя приведенным ниже инструкциям и пересмотрев свой кризисные запасы. Чем лучше подготовился к шторму сам человек, тем эффективнее могут работать в сложных услвиях спасательные службы.

Перед снежным штормом: