Пограничники не пустили в Литву белоруса, демонстрировавшего запрещенную символику

В среду сотрудники пограничного пункта Падваренай Вильнюсского погранотряда VSAT, работавшие на Мядининкском пограничном пункте, обратили внимание на автомобиль Audi 90, направлявшийся в Литву. В его салоне, на видном месте на зеркале, был прикреплен и выставлен на всеобщее обозрение флаг, связанный с десантниками бывшего Советского Союза. На нем были изображены парашют, красная звезда, самолеты и георгиевская ленточка, а также надпись на русском языке „Никто, кроме нас“ и дата „ 2 августа 1930 г.“. В Литве запрещена публичная демонстрация советской символики, в апреле 2022 года в Литве были запрещены двухцветные (черная и оранжевая) георгиевские ленты и другие символы войны России против Украины.

Этим автомобилем с белорусскими номерами управлял 54-летний гражданин Беларуси, получивший временный вид на жительство в Литве в июне прошлого года. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Литовской Республики распространение или демонстрация нацистской, коммунистической символики, символов тоталитарных или авторитарных режимов влечет за собой административную ответственность, предусматривающую штраф и конфискацию такой символики.

В результате пограничники написали отказ во въезде в Литву белорусу и конфисковали флаг с запрещенной символикой. Кроме того, сотрудники VSAT оштрафовали водителя на 150 евро. После завершения административных формальностей белорусу пришлось вернуться в свою страну на автомобиле.

Похожий инцидент произошел пару недель назад на том же пограничном пункте. Пограничники не пропустили в Литву 33-летнюю гражданку Беларуси. На лобовом стекле автомобиля, которым она управляла, на видном месте был прикреплен и публично демонстрировался советский знак серпа и молота, изображенная красным контуром территория СССР.

В начале октября RusDelfi сообщили, что на пограничном пункте в Нарве наблюдаются случаи разворота иностранных граждан, которые не могли подтвердить законность своих намерений для пересечения границы. Некоторые из них пытались провезти вещи с запрещенной символикой, несмотря на действующие санкции. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда люди получали штрафы за незаконное пребывание в странах Шенгенской зоны.

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