Шапки с серпом и молотом, незаконное пересечение границы – что еще случилось на погранпункте в Нарве на этой неделе

2 октября, в среду, на пограничном пункте в Нарве пограничники проверили гражданина Испании, въезжавшего в Эстонию, и обнаружили среди его вещей две шапки с серпом, молотом и красными звездами. Пограничники сообщили испанцу, что символика страны- агрессора запрещена в Эстонии. Мужчина отдал шапки, и его пропустили в страну.

В этот же день пограничники обнаружили, что пересекавший границу гражданин Молдовы находился в странах Шенгенской зоны без законных оснований четыре дня, в том числе один день в Эстонии. Ему выдали предписание о выезде из страны, запретили въезд и оштрафовали на 200 евро.

2 октября также на погранпункте в Нарве не пустили в Эстонию одного гражданина России, одного гражданина Украины и трех граждан Молдовы. Наиболее частыми причинами этого были отсутствие необходимых документов, неясные заявления о цели поездки или угроза общественному порядку.

Днем ранее, 1 октября, пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии маломерным судном на реке Нарва. Судно задержали, а его водителя оштрафовали на 40 евро. В тот же день в Эстонию не впустили одного гражданина России и пятерых граждан Молдовы. Им пришлось вернуться в Россию.

30 сентября на пограничном пункте Нарва-1 на выезде из Эстонии пограничники, проверяя документы гражданина Бразилии, обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение четырех дней, один из которых - в Эстонии. Человеку выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на шесть месяцев и оштрафовали на 160 евро. После процедуры человек уехал в Россию.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .