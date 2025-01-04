ЧП и криминал
04.01.2025, 08:42

Столичный вытрезвитель во время праздников переполнен. Полиция: Нам приходится заниматься „таксоизвозом“

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Пробуждение в пустой камере может оказаться достаточным неприятным опытом, но есть и те, кто оказывается здесь снова и снова
Пробуждение в пустой камере может оказаться достаточным неприятным опытом, но есть и те, кто оказывается здесь снова и снова
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Празднование Нового года для многих настолько вышло из-под контроля, что проснулись они в вытрезвителе. Департамент полиции и погранохраны (ДПП) надеется, что однажды они снимут с себя эту лбязанность и муниципалитеты возьмут на себя ответственность за борьбу с пьяницами.

Майор полиции Айвар Крупп сообщил, что в канун Нового года, то есть с 31 декабря по 1 января, полицейские по всей Эстонии „вытрезвили“ 94 человека, большая часть из которых находится в Таллинне. „Новый год – один из самых загруженных периодов в таллиннском вытрезвителе, как и некоторые летние выходные и другие праздники“, – заявил он.

За два дня в вытрезвитель Пыхья-Таллинна доставили 68 человек (год назад - 56 - ред.): 21 во вторник и 47 в среду. Утром в четверг здесь „трезвели“ 19 человек.

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