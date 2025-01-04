Столичный вытрезвитель во время праздников переполнен. Полиция: Нам приходится заниматься „таксоизвозом“

Майор полиции Айвар Крупп сообщил, что в канун Нового года, то есть с 31 декабря по 1 января, полицейские по всей Эстонии „вытрезвили“ 94 человека, большая часть из которых находится в Таллинне. „Новый год – один из самых загруженных периодов в таллиннском вытрезвителе, как и некоторые летние выходные и другие праздники“, – заявил он.