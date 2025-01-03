ФОТО | В сложных дорожных условиях столкнулись два автомобиля

Сообщение об аварии на 66-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме поступило в Центр тревоги около 17 часов.

По имеющейся информации, столкнулись легковые автомобили Subaru и Toyota. После ДТП обе машины остались на дороге, но почти на полчаса движение в обе стороны было перекрыто.

Медики скорой помощи осмотрели находившихся в автомобилях людей, травм у них обнаружено не было.

Дорожные условия на месте аварии были зимними. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Будьте осторожны!

Когда идет снег, видимость резко снижается. Если поездку отложить невозможно, следует запастись временем, на заснеженных участках дорогах существенно снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в полтора-два раз, учитывать, что тормозной путь будет намного длиннее.

Снегопады по прогнозу эстонских синоптиков в ближайшие дни продолжатся.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.