Новости Эстонии
03.01.2025, 19:05

С президентом Арнольдом Рюйтелем жители Эстонии смогут проститься 10 января

 
ERR
В Канцелярии президента ЭР открыта книга соболезнований
В Канцелярии президента ЭР открыта книга соболезнований
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Жители Эстонии смогут проститься с президентом Арнольдом Рюйтелем в Таллинне, в Кадриоргском дворце, в пятницу, 10 января, с 12:00 до 21:00. Церемония прощания для приглашенных гостей пройдет в концертном зале „Эстония“ в субботу, 11 января, в 12:00. Прямую трансляцию всех мероприятий проведет Эстонское национальное телерадиовещание, сообщает RusERR.

В Кадриоргском дворце (Вейценберги, 37, Кадриоргский художественный музей) в пятницу с 12:00 до 21:00 будет также открыта книга соболезнований, в которую можно будет вписать слова скорби и оставить памятные записи. Цветы и венки просят не приносить.

В день похорон президента Рюйтеля, в субботу, 11 января, на Тоомпеа в Губернаторском саду состоится церемония, которая начнется на рассвете в 9:10 с исполнения гимна и поднятия траурного флага на башне Длинный Герман. После этого катафалк с гробом президента Рюйтеля отправится с Тоомпеа в концертный зал „Эстония“, где в 12:00 начнется церемония похорон, в которой будут участвовать лишь приглашенные.

В Канцелярии президента (Вейценберги, 39) до 17:00 четверга, 9 января, будет открыта книга соболезнований. В пятницу, 10 января, выразить соболезнования и оставить памятные записи можно будет в Кадриоргском дворце (Вейценберги, 37).

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