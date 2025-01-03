С президентом Арнольдом Рюйтелем жители Эстонии смогут проститься 10 января

В Кадриоргском дворце (Вейценберги, 37, Кадриоргский художественный музей) в пятницу с 12:00 до 21:00 будет также открыта книга соболезнований, в которую можно будет вписать слова скорби и оставить памятные записи. Цветы и венки просят не приносить.

В день похорон президента Рюйтеля, в субботу, 11 января, на Тоомпеа в Губернаторском саду состоится церемония, которая начнется на рассвете в 9:10 с исполнения гимна и поднятия траурного флага на башне Длинный Герман. После этого катафалк с гробом президента Рюйтеля отправится с Тоомпеа в концертный зал „Эстония“, где в 12:00 начнется церемония похорон, в которой будут участвовать лишь приглашенные.