ЧП и криминал
03.01.2025, 15:55

ВИДЕО | В Ласнамяэ мужчина пытался дрифтовать и врезался в автобус. В машине был шестилетний ребенок

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Центр надзора за дорожным движением разместил в социальных сетях видеозапись дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу на Смуули теэ в Таллинне, где потерявший управление из-за умышленных действий водителя автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус и грузовик.

В результате аварии никто не пострадал. В момент хулиганского маневра в машине 36-летнего мужчины находился 6-летний ребенок.

„К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с водителями, которые считают, что законы физики на них не распространяются, и грубо переоценивают свои навыки вождения. Даже лучшие из нас совершают ошибки, и если думать, что мол со мной этого не случится, то наказание может оказаться довольно суровым. Хорошо, если напоминание ограничится материальным ущербом“, - комментируют в Центре надзора за дорожным движением.

„Проверять свои навыки вождения стоит только в безопасной обстановке. Дороги общего пользования не предназначены для этого, и любой водитель, который намеренно подвергает опасности других участников дорожного движения, вызывает повышенный интерес полиции“.

Хотя стороны изначально направили инцидент в страховую, в настоящее время полиция находится в процессе возбуждения производства.

Сложные дорожные условия из-за снега

Когда идет снег, видимость резко снижается. Если поездку отложить невозможно, следует запастись временем, на заснеженных участках дорогах существенно снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в полтора-два раз, учитывать, что тормозной путь будет намного длиннее.

Снегопады продолжатся, по прогнозам, в Северной и Южной Эстонии выпадет значительное количество осадков, местами более 20 см.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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RusDelfi
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