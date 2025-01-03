ВИДЕО | В Ласнамяэ мужчина пытался дрифтовать и врезался в автобус. В машине был шестилетний ребенок

В результате аварии никто не пострадал. В момент хулиганского маневра в машине 36-летнего мужчины находился 6-летний ребенок.

„К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с водителями, которые считают, что законы физики на них не распространяются, и грубо переоценивают свои навыки вождения. Даже лучшие из нас совершают ошибки, и если думать, что мол со мной этого не случится, то наказание может оказаться довольно суровым. Хорошо, если напоминание ограничится материальным ущербом“, - комментируют в Центре надзора за дорожным движением.

„Проверять свои навыки вождения стоит только в безопасной обстановке. Дороги общего пользования не предназначены для этого, и любой водитель, который намеренно подвергает опасности других участников дорожного движения, вызывает повышенный интерес полиции“.

Хотя стороны изначально направили инцидент в страховую, в настоящее время полиция находится в процессе возбуждения производства.

Сложные дорожные условия из-за снега

Когда идет снег, видимость резко снижается. Если поездку отложить невозможно, следует запастись временем, на заснеженных участках дорогах существенно снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в полтора-два раз, учитывать, что тормозной путь будет намного длиннее.

Снегопады продолжатся, по прогнозам, в Северной и Южной Эстонии выпадет значительное количество осадков, местами более 20 см.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?