Государство проверит скандальную эстонскую танцевальную школу JJ-Street

В конце года издание Levila написало, что в отношении скандальной школы танцев JJ-Street инцициируется процедура государственного надзора. Пресс-секретарь Министерства образования и науки Лийна Писсарев подтвердила также и изданию Kroonika, что в самом деле, производство будет возбуждено на следующей неделе.