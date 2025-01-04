Новости Эстонии
04.01.2025, 17:26

Государство проверит скандальную эстонскую танцевальную школу JJ-Street

 
Министерство ждет рассказов людей, причастных к работе школы
Танцоры JJ-Street и создатель школы Джоэл Юхт
Танцоры JJ-Street и создатель школы Джоэл Юхт
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Министерство образования и науки начнет на следующей неделе процедуру государственного наздора в отношении танцевальной школы JJ-Street, деятельность которой вызвала немало шума. Пресс-секретарь министерства Лийна Писсарев отметила в своем комментарии для издания Kroonika, что целью проверки является выяснить, соответствовала ли закону организация учебной работы и деятельность этого учреждения.

В конце года издание Levila написало, что в отношении скандальной школы танцев JJ-Street инцициируется процедура государственного надзора. Пресс-секретарь Министерства образования и науки Лийна Писсарев подтвердила также и изданию Kroonika, что в самом деле, производство будет возбуждено на следующей неделе.

Цель надзорного производства — проверить законность деятельности школы танцев JJ-Street и ее содержателя — НКО Urban Style в том, что касается организации учебной и воспитательной работы.

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