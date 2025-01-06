КАРТА РИСКА БЕДНОСТИ | В Эстонии под угрозой бедности — каждый пятый житель, хуже всего ситуация в Ида-Вирумаа

Говоря о бедности, важно четко понимать, о чём идет речь. Европейская статистика оперирует понятием „уровень риска бедности“ — это доля людей, чей располагаемый доход (уже после социальных выплат) ниже 60% от национального медианного уровня. Медианный доход, в свою очередь, — это сумма, которая делит все население на две равные части: половина людей зарабатывает больше, половина — меньше. Показатель уровня риска бедности не отражает абсолютную бедность или богатство, а лишь указывает на низкий доход в сравнении с остальными жителями конкретной страны. Это не всегда свидетельствует о низком качестве жизни, но указывает на финансовую уязвимость части населения.