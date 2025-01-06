Экономика
06.01.2025, 07:00

КАРТА РИСКА БЕДНОСТИ | В Эстонии под угрозой бедности — каждый пятый житель, хуже всего ситуация в Ида-Вирумаа

 
Александр Маляренко
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В 2023 году каждый шестой житель Евросоюза — а это около 71,7 миллиона человек — находился на грани бедности. В Эстонии ситуация еще тревожнее: под угрозой оказывается каждый пятый. Соседние Латвия и Литва, увы, тоже не могут похвастаться значительными улучшениями — за последние пять лет уровень бедности в этих странах практически не изменился.

Говоря о бедности, важно четко понимать, о чём идет речь. Европейская статистика оперирует понятием „уровень риска бедности“ — это доля людей, чей располагаемый доход (уже после социальных выплат) ниже 60% от национального медианного уровня. Медианный доход, в свою очередь, — это сумма, которая делит все население на две равные части: половина людей зарабатывает больше, половина — меньше. Показатель уровня риска бедности не отражает абсолютную бедность или богатство, а лишь указывает на низкий доход в сравнении с остальными жителями конкретной страны. Это не всегда свидетельствует о низком качестве жизни, но указывает на финансовую уязвимость части населения.

Чтобы глубже понять ситуацию, Евросоюз анализирует уровень риска бедности не только на уровне стран, но и в разрезе регионов. Такой подход позволяет более точно определить зоны повышенной социальной уязвимости. Однако в случае стран Балтии, за исключением Вильнюсского региона, и в этом случае анализ ведется на уровне государства в целом, что может несколько сглаживать картину и скрывать локальные региональные различия.

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