Надо ли было торопиться сменить или приобрести машину в прошлом году?

Например, они смогут говорить: „Я куплю эту машину, если вы сделаете скидку в размере регистрационного сбора. Иначе я пойду в другой салон и посмотрю, кто мне сделает лучше предложение“. И я думаю, что такие предложения со стороны продавцов машин тоже будут – самые умные будут с ходу предлагать взять налог на себя. Им же выгоднее продать машину, чем не продать. В крайнем случае можно сторговаться на 50/50.

Ожидается, что в первые месяцы 2025 года на автомобильном рынке в Эстонии будет затишье – все же в прошлом году срочно все скупали. А продавать автодилерам что-то будет надо! И в январе-феврале у покупателей откроются дополнительные возможности для торга.

Таким образом, если машина, которая вам нравится, уже была на складе или продавец обещал, что точно сможет привезти ее в Эстонию и поставить на учет в декабре, – то да, имело смысл оформить покупку еще в прошлом году и сэкономить 1000 евро. Если нет – приходите в салон со 2 января.

Как говорят продавцы авто, если сейчас на складе желаемой машины нет, то если ее заказывать в желаемой комплектации, скорей всего, она прибудет в Эстонию так поздно, что зарегистрировать ее смогут только после 1 января. И уже нет смысла торопиться – поскольку все равно регистрационный налог придется заплатить.

Если на складе – не то, что вас на 100% устраивает, например, не того цвета, не той модели, не той комплектации, то, по моему мнению, нет смысла покупать то, что есть.

„Я хотел поменять машину еще в прошлом году, и уже присмотрел несколько вариантов, но что было на складе – не совсем то, что я хотел. В одном случае мне цвет не нравился, в другом – коробка передач. Мне говорили: „Можно такую машину, как вы хотите, заказать – но, возможно, она прибудет в Эстонию только в 2025 году. И тогда вам придется платить регистрационный налог – 1000 евро“. И я понимал, что если бы купил машину в 2024 году, то сэкономил бы 1000 евро. Но ни одна из моделей, которые предлагали мне продавцы в разных салонах, не нравилась мне до конца. Как быть?“, - написал Антон.

„Я читал, что имело смысл срочно покупать новую машину, чтобы избежать уплаты регистрационного налога, только в том случае, если вы планируете на ней ездить до конца своей жизни. Так ли это?“, - спрашивает Виталий.

Действительно, в прошлом году имело смысл срочно покупать машину только в том случае, если как минимум в ближайшие 5–7 лет вы собираетесь на ней ездить и не планируете ее менять. И то, я бы сказал, что можно подождать.

Ведь по закону за все машины, которые внесены в регистр по состоянию на 01.01.2025 г. (даже если им уже 40 лет), при первой сделке продажи с 1 января 2025 года нужно будет уплатить регистрационный сбор. А в момент второй сделки купли-продажи регистрационный сбор платить уже будет не надо.

Поэтому если в 2025 году покупатели еще будут согласны платить регистрационный налог – потому что это новые правила игры, люди согласны их соблюдать – то к 2028–2030 годам переложить бремя уплаты регистрационного сбора на покупателя будет уже намного сложнее.

К 2030 году, скорей всего, автомобильный рынок в Эстонии будет перенасыщен, предложение будет превышать спрос, и бремя уплаты регистрационного сбора может лечь на продавца б/у авто.

„У меня в 2025 году заканчивается договор лизинга, и я планирую оставить эту машину и купить еще вторую в семью. И вот думал: может быть, стоило купить ее еще в прошлом году? Чтобы сэкономить на регистрационном налоге за новую машину. В моем случае за машину стоимостью 20–25 000 евро, в зависимости от комплектации, он будет составлять от 500 до 800 евро. Это, конечно, будет большая брешь в бюджете – потому что денег на первый взнос я еще не накопил. Может быть, стоило взять кредит на первый взнос? Ведь регистрационный налог составит еще 25% от суммы первого взноса“, - написал Максим.

Если регистрационный сбор на машину стоимостью 20 000–25 000 евро составляет 500–800 евро, то это – не те деньги, из-за которых надо спешить. Если люди покупают машину за 20 000 евро, то 500 евро они уж точно найдут.