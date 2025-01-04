Надо ли было торопиться сменить или приобрести машину в прошлом году?
В преддверии грядущего автоналога жители Эстонии бросились в последние месяцы 2024 года покупать и продавать автомобили. Но как быть, если машины в желаемой комплектации не было или не хватало на первый взнос? Наш эксперт убежден: после 1 января 2025 года покупатели авто окажутся в намного более выгодном положении, чем сейчас. Почему – выясняла „МК-Эстония“.
На вопросы читателей „МК-Эстонии“ отвечает экономический эксперт Рон Лувищук.
„Я хотел поменять машину еще в прошлом году, и уже присмотрел несколько вариантов, но что было на складе – не совсем то, что я хотел. В одном случае мне цвет не нравился, в другом – коробка передач. Мне говорили: „Можно такую машину, как вы хотите, заказать – но, возможно, она прибудет в Эстонию только в 2025 году. И тогда вам придется платить регистрационный налог – 1000 евро“. И я понимал, что если бы купил машину в 2024 году, то сэкономил бы 1000 евро. Но ни одна из моделей, которые предлагали мне продавцы в разных салонах, не нравилась мне до конца. Как быть?“, - написал Антон.
Если на складе – не то, что вас на 100% устраивает, например, не того цвета, не той модели, не той комплектации, то, по моему мнению, нет смысла покупать то, что есть.
Как говорят продавцы авто, если сейчас на складе желаемой машины нет, то если ее заказывать в желаемой комплектации, скорей всего, она прибудет в Эстонию так поздно, что зарегистрировать ее смогут только после 1 января. И уже нет смысла торопиться – поскольку все равно регистрационный налог придется заплатить.
Таким образом, если машина, которая вам нравится, уже была на складе или продавец обещал, что точно сможет привезти ее в Эстонию и поставить на учет в декабре, – то да, имело смысл оформить покупку еще в прошлом году и сэкономить 1000 евро. Если нет – приходите в салон со 2 января.
Ожидается, что в первые месяцы 2025 года на автомобильном рынке в Эстонии будет затишье – все же в прошлом году срочно все скупали. А продавать автодилерам что-то будет надо! И в январе-феврале у покупателей откроются дополнительные возможности для торга.
Например, они смогут говорить: „Я куплю эту машину, если вы сделаете скидку в размере регистрационного сбора. Иначе я пойду в другой салон и посмотрю, кто мне сделает лучше предложение“. И я думаю, что такие предложения со стороны продавцов машин тоже будут – самые умные будут с ходу предлагать взять налог на себя. Им же выгоднее продать машину, чем не продать. В крайнем случае можно сторговаться на 50/50.
„Я читал, что имело смысл срочно покупать новую машину, чтобы избежать уплаты регистрационного налога, только в том случае, если вы планируете на ней ездить до конца своей жизни. Так ли это?“, - спрашивает Виталий.
Действительно, в прошлом году имело смысл срочно покупать машину только в том случае, если как минимум в ближайшие 5–7 лет вы собираетесь на ней ездить и не планируете ее менять. И то, я бы сказал, что можно подождать.
Ведь по закону за все машины, которые внесены в регистр по состоянию на 01.01.2025 г. (даже если им уже 40 лет), при первой сделке продажи с 1 января 2025 года нужно будет уплатить регистрационный сбор. А в момент второй сделки купли-продажи регистрационный сбор платить уже будет не надо.
Поэтому если в 2025 году покупатели еще будут согласны платить регистрационный налог – потому что это новые правила игры, люди согласны их соблюдать – то к 2028–2030 годам переложить бремя уплаты регистрационного сбора на покупателя будет уже намного сложнее.
К 2030 году, скорей всего, автомобильный рынок в Эстонии будет перенасыщен, предложение будет превышать спрос, и бремя уплаты регистрационного сбора может лечь на продавца б/у авто.
„У меня в 2025 году заканчивается договор лизинга, и я планирую оставить эту машину и купить еще вторую в семью. И вот думал: может быть, стоило купить ее еще в прошлом году? Чтобы сэкономить на регистрационном налоге за новую машину. В моем случае за машину стоимостью 20–25 000 евро, в зависимости от комплектации, он будет составлять от 500 до 800 евро. Это, конечно, будет большая брешь в бюджете – потому что денег на первый взнос я еще не накопил. Может быть, стоило взять кредит на первый взнос? Ведь регистрационный налог составит еще 25% от суммы первого взноса“, - написал Максим.
Если регистрационный сбор на машину стоимостью 20 000–25 000 евро составляет 500–800 евро, то это – не те деньги, из-за которых надо спешить. Если люди покупают машину за 20 000 евро, то 500 евро они уж точно найдут.
Если же 500 евро для вас – слишком большая сумма, то тогда не надо покупать машину за 20 000 евро. Лучше сначала поправить свое финансовое положение и тогда уже покупать машину.
Ни в коем случае не надо брать кредит на первый взнос! Если для покупки машины за 20 000 евро вам нужно 2000 евро в качестве первого взноса, а у вас этих денег на руках нет и в следующем месяце свободных 2000 евро точно не появится, то лучше не предпринимать резких движений. Ни в коем случае не надо брать кредит на первый взнос, особенно – быстрый, и покупать машину в лизинг. Потому что потом вам при вашем нынешнем доходе придется выплачивать и кредит на первый взнос за машину, и лизинг.
Важно понимать: экономика Эстонии начнет в нынешнем году потихоньку расти, но жители Эстонии ее рост заметят, в лучшем случае, во втором полугодии 2025-го. А то и ближе к началу 2026-го. Экономический рост в первую очередь отразится на более высокооплачиваемых работниках (с зарплатой около 3500–4000 евро в месяц). А вот людям с небольшим доходом в 2025 году может прийтись сложно, поскольку в связи с ростом налогов у них будет оставаться меньше денег.
И в связи с этим нужно тщательно все взвесить: зачем вы хотите купить вторую машину? В семье родился четвертый ребенок, и вы в одну машину не
помещаетесь? Или семья живет за городом, транспортное сообщение – не очень хорошее, и муж с женой просто не могут справиться с одной машиной? Понятно, что в таких случаях машину нужно было покупать без вариантов.
Но если вы живете в Таллинне, то намного проще и дешевле использовать Bolt Drive и такси. За те деньги, которые вы заплатите за лизинг, можно совершить 70–80 поездок на такси или арендованном авто. Или вообще использовать наш бесплатный общественный транспорт!
Если же вы живете за городом, и вам машина действительно нужна, то учтите: необязательно же покупать новую, дорогую, из салона! Может быть, имело смысл взять б/у машину, не такую дорогую, которая не увеличит и без того существенную брешь в вашем бюджете?
„Я выставила машину на продажу, и уже были покупатели, но они хотели „скинуть цену“ на 500 евро. Говорили, мол, соглашайся сейчас, а то в 2025 году придется скидывать еще больше, потому что надо будет платить регистрационный взнос. Так ли это?“, - интересуется Наталья.
Да, если вы хотите машину продать, то при заключении сделки после 1 января надо будет заплатить регистрационный налог. Если в вашем случае он более 500 евро, то имело смысл рассмотреть вариант „скинуть цену“.
„Если я хочу подарить или оставить в наследство свой автомобиль, то как выгоднее это сделать?“, - спрашивает Карина.
Если вы оставляете машину в наследство, то получатель должен будет при перерегистрации на свое имя заплатить регистрационный сбор. Если же вы хотите машину подарить – сыну, дочери, внуку – то лучше было это сделать в 2024 году: не пришлось бы платить регистрационный налог.
Ну или можно просто оформить доверенность на ребенка, внука или кого-то еще, и пусть спокойно ездит.
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Комментарий
Арно Силлат, экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), директор музея мотоспорта, автомобильный эксперт
Да, многие жители Эстонии спохватились только в последний момент, и количество сделок купли-продажи авто осенью прошлого года – на 60% больше, чем за тот же период позапрошлого года. Лидеры продаж – такие же, как и раньше: Skoda, Toyota, Volkswagen. В последнее время в топе появилась также Dacia – у этих машин хорошее соотношение цены-качества.
Тенденции были таковы: люди избавлялись от вторых машин в семье или меняли их на более экономичные авто. Активно также избавлялись от хобби-машин.
Спешить с покупкой, на мой взгляд, имело смысл только в случае, если вы хотели приобрести большую машину, у которой большой ДВС и внушительная
масса. На такие авто с 1 января 2025 года регистрационный налог будет составлять 5–7 тысяч евро.
Но если вы присматривали экономичную машину, то речь шла о нескольких сотнях евро. И если в прошлом году никак не получалось ее купить – не стоило переживать, это не такие деньги, чтобы влезать из-за них в кредиты.
Также нужно помнить: минимальный регистрационный сбор в 2025 году будет 150 евро. И если вы хотели приобрести машину в лизинг, его можно было заплатить сразу – тогда не надо было платить НДС. Или раскидать на пять лет и платить вместе с лизингом – тогда надо будет платить НДС.
И не нужно бояться: некоторые официальные автодилеры уже объявили, что с 1 января покупателю надо будет только половину регистрационного сбора заплатить. Или вообще: „все налоги – уже в цене“.