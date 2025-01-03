ФОТО и ВИДЕО | „Как на танках едем – каждый свою полосу строит“. Утренний снегопад в Эстонии застал водителей врасплох

Алена выехала на работу около девяти утра. Ее маршрут проходил по Пярнускому шоссе. “Очень сильная метель и дороги замело моментально, – рассказывает она. – Ты ориентируешься по знакам и отбойникам. В какой-то момент мне нужно было повернуть, и на повороте я ехала уже просто по снегу. Его, наверное, там сантиметров десять – настолько все плохо. Потом поднялась на виадук – дорога представляла собой единственную колею, оставленную предыдущими автомобилями“.

По ее словам, за все это время она не видела ни одной снегоуборочной машины.

Евгений, который выезжал примерно в то же время, также сообщил, что дороги были совсем не почищены. По его словам многим машинам было тяжело выехать со двора, потому что машины пробуксовывали. „На дороге вообще ничего не понятно, – говорит он. – Сплошной снег. Ни полос, ничего не видно. Как на танках едем – каждый свою полосу строит. Количество рядов видно только перед перекрестком, по знакам“.

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Напомним, что в Эстонии существуют требования по содержанию зимних дорог.

Высший уровень обслуживания дорог включает два подуровня: 3 и 3+. На дорогах с с такими уровнями находятся основные магистрали страны, такие как Таллинн – Нарва, Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа, Таллинн – Пярну – Икла и другие важные маршруты.

Дороги должны быть очищены от снега и льда: очистка происходит в течение 5 часов после снегопада, ликвидация гололеда – за 2 часа на дорогах уровня 3+, и за 4 часа на уровня 3.

Зимой на таких дорогах тормозной путь при 90 км/ч не должен превышать 60 метров. Водителям рекомендуется избегать резких маневров и обгонов, а при уступке дороги на перекрестке или пешеходном переходе – снижать скорость плавно.