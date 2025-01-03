ФОТО и ВИДЕО | „Как на танках едем – каждый свою полосу строит“. Утренний снегопад в Эстонии застал водителей врасплох(3)
В пятницу утром, 3 января, Эстонию накрыл сильный снегопад, который значительно усложнил ситуацию на дорогах. Местные водители рассказывают о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.
Алена выехала на работу около девяти утра. Ее маршрут проходил по Пярнускому шоссе. “Очень сильная метель и дороги замело моментально, – рассказывает она. – Ты ориентируешься по знакам и отбойникам. В какой-то момент мне нужно было повернуть, и на повороте я ехала уже просто по снегу. Его, наверное, там сантиметров десять – настолько все плохо. Потом поднялась на виадук – дорога представляла собой единственную колею, оставленную предыдущими автомобилями“.
По ее словам, за все это время она не видела ни одной снегоуборочной машины.
Евгений, который выезжал примерно в то же время, также сообщил, что дороги были совсем не почищены. По его словам многим машинам было тяжело выехать со двора, потому что машины пробуксовывали. „На дороге вообще ничего не понятно, – говорит он. – Сплошной снег. Ни полос, ничего не видно. Как на танках едем – каждый свою полосу строит. Количество рядов видно только перед перекрестком, по знакам“.
Напомним, что в Эстонии существуют требования по содержанию зимних дорог.
Высший уровень обслуживания дорог включает два подуровня: 3 и 3+. На дорогах с с такими уровнями находятся основные магистрали страны, такие как Таллинн – Нарва, Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа, Таллинн – Пярну – Икла и другие важные маршруты.
Дороги должны быть очищены от снега и льда: очистка происходит в течение 5 часов после снегопада, ликвидация гололеда – за 2 часа на дорогах уровня 3+, и за 4 часа на уровня 3.
Зимой на таких дорогах тормозной путь при 90 км/ч не должен превышать 60 метров. Водителям рекомендуется избегать резких маневров и обгонов, а при уступке дороги на перекрестке или пешеходном переходе – снижать скорость плавно.
Средний, 2-й, уровень обслуживания присвоен 4490 км дорог, включая региональные и второстепенные шоссе с высокой плотностью движения. Зимой противогололедные реагенты наносятся в течение 8 часов после образования скользкости, уборка снега – в течение 12 часов. Тормозной путь на таких дорогах не менее 100 метров. При отклонении на заснеженную или обледенелую часть дороги тормозной путь увеличивается. В условиях плохой видимости следует избегать движения по очищенным колеям, чтобы не потерять управление.
К низкому уровню обслуживания относится 8828 км автодорог, то есть подавляющее их большинство.
Зимой дороги обрабатываются посыпочными материалами, уборка снега происходит в течение 24 часов после снегопада. Тормозной путь на снежной дороге при скорости 90 км/ч увеличивается в 4 раза и составляет минимум 150 метров, а на мокрой дороге – еще длиннее.