В январе Prisma снизит цены на более чем 200 продуктов(1)
Xtra – это собственный бренд материнской компании Prisma, S-Grupp, который представляет доступную, но качественную продукцию. Начиная с 3 января Prisma продолжит снижать цены на и так доступные продукты бренда, чтобы уменьшить влияние от различных повышений налогов.
Уверенность эстонских потребителей продолжает падать, в магазинах ищут скидки и специальные предложения. Новые повышения налогов и дополнительные налоги все больше снижают оптимизм покупателей и заставляют их еще тщательнее обдумывать решения о покупке. В этой ситуации Prisma хочет поддержать потребителя, предлагая конкурентоспособные цены и продукты, достойные доверия.
„Для нас важно предлагать нашим клиентам максимально доступный уровень цен, при этом сохраняя широкий ассортимент продукции. Цены на продукцию Xtra до половины дешевле по сравнению с другими аналогичными продуктами, а в январе мы еще больше снизим их цены“, – заявил Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma.
„Продукты Xtra производятся большими партиями и закупаются совместно с другими кооперативами Северных стран, а из их упаковки удалено все лишнее – именно это позволяет предлагать чрезвычайно конкурентоспособную цену. Однако надо помнить, что низкие только цены на продукцию Xtra, а не ее уровень: качество надежное, а производство ответственное“, – добавил Нийтару.
Ценовая скидка распространяется на более чем 200 продуктов питания и товаров первой необходимости бренда Xtra, среди которых также можно найти множество безглютеновых продуктов, мясных продуктов, замороженных ягод, сладостей и средств гигиены по очень хорошим ценам.
Самыми популярными продуктами Xtra в 2024 году были:
Салями X-tra 500 г
Ванильное мороженое X-tra 8 шт. х 120 мл
Картофельные чипсы X-tra со сметаной и луком
Ломтики бекона X-tra 2 х 140г
Картофель фри X-tra, волнистый 1 кг
Детские влажные салфетки Xtra 72 шт.
Чипсы картофельные с солью X-tra 250 г
Сыр моцарелла X-tra 125 г
Миндальное мороженое на палочке X-tra 6 x 120 мл