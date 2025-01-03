Экономика
03.01.2025, 12:10

В январе Prisma снизит цены на более чем 200 продуктов

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Prisma
Prisma
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Xtra – это собственный бренд материнской компании Prisma, S-Grupp, который представляет доступную, но качественную продукцию. Начиная с 3 января Prisma продолжит снижать цены на и так доступные продукты бренда, чтобы уменьшить влияние от различных повышений налогов.

Уверенность эстонских потребителей продолжает падать, в магазинах ищут скидки и специальные предложения. Новые повышения налогов и дополнительные налоги все больше снижают оптимизм покупателей и заставляют их еще тщательнее обдумывать решения о покупке. В этой ситуации Prisma хочет поддержать потребителя, предлагая конкурентоспособные цены и продукты, достойные доверия.

„Для нас важно предлагать нашим клиентам максимально доступный уровень цен, при этом сохраняя широкий ассортимент продукции. Цены на продукцию Xtra до половины дешевле по сравнению с другими аналогичными продуктами, а в январе мы еще больше снизим их цены“, – заявил Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma.

„Продукты Xtra производятся большими партиями и закупаются совместно с другими кооперативами Северных стран, а из их упаковки удалено все лишнее – именно это позволяет предлагать чрезвычайно конкурентоспособную цену. Однако надо помнить, что низкие только цены на продукцию Xtra, а не ее уровень: качество надежное, а производство ответственное“, – добавил Нийтару.

Ценовая скидка распространяется на более чем 200 продуктов питания и товаров первой необходимости бренда Xtra, среди которых также можно найти множество безглютеновых продуктов, мясных продуктов, замороженных ягод, сладостей и средств гигиены по очень хорошим ценам.

Самыми популярными продуктами Xtra в 2024 году были:

  • Салями X-tra 500 г

  • Ванильное мороженое X-tra 8 шт. х 120 мл

  • Картофельные чипсы X-tra со сметаной и луком

  • Ломтики бекона X-tra 2 х 140г

  • Картофель фри X-tra, волнистый 1 кг

  • Детские влажные салфетки Xtra 72 шт.

  • Чипсы картофельные с солью X-tra 250 г

  • Сыр моцарелла X-tra 125 г

  • Миндальное мороженое на палочке X-tra 6 x 120 мл

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