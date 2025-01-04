Что будет с рынком труда в 2025 году? Работодатели не могут платить больше, работники не согласны на малое

1) Все хватаются за руль, но никто не управляет

На рынке труда бывали годы, когда руль явно находился в руках либо работодателя, либо работника. В следующем году обе стороны будут считать, что именно они контролируют ситуацию, но такая борьба за руль может привести к полной неуправляемости с непредсказуемыми последствиями. Многие работодатели уверены, что у их дверей выстроилась очередь из потенциальных работников. В то же время работники больше не боятся потерять работу, поскольку за последние пять лет они повидали почти все и поняли, что смогут справиться с ситуацией, не позволяя собой помыкать. Успешно функционируют те организации, где, несмотря на сложное время, каждый берет на себя ответственность и все стремятся работать согласованно, не перехватывая руль друг у друга.

2) Давление на зарплаты растет, но карманы работодателей пусты

На фоне роста цен и налогов со стороны работников усиливается давление на зарплаты. Однако запасы, накопленные работодателями в хорошие времена, исчерпаны, кошельки практически пусты, и денег взять больше просто негде. Чтобы вместе пережить сложный и эмоционально насыщенный год, от всех сторон потребуется больше понимания.

3) Ценностный конфликт по поводу характера работы лишь углубляется

О „пропащем молодом поколении“ говорят веками, однако факт в том, что взгляды молодых и старших поколений на саму суть работы никогда прежде не расходились так сильно, как сейчас. Молодежь не считает героя Андреса с Варгамяэ примером для подражания, а видит в нем лишь недалекого самоистязателя. Они не считают, что жизнь должна вращаться вокруг работы, и не держатся за должность изо всех сил. Для руководителей старшего поколения становится все сложнее мотивировать поколения, у которых помимо работы есть и ряд других приоритетов.