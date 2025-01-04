Что будет с рынком труда в 2025 году? Работодатели не могут платить больше, работники не согласны на малое
В конце года традиционно делают прогнозы. Сотрудники занимающейся персоналом компании Manpower Eesti также составили список из десяти касающихся рынка труда прогнозов.
1) Все хватаются за руль, но никто не управляет
На рынке труда бывали годы, когда руль явно находился в руках либо работодателя, либо работника. В следующем году обе стороны будут считать, что именно они контролируют ситуацию, но такая борьба за руль может привести к полной неуправляемости с непредсказуемыми последствиями. Многие работодатели уверены, что у их дверей выстроилась очередь из потенциальных работников. В то же время работники больше не боятся потерять работу, поскольку за последние пять лет они повидали почти все и поняли, что смогут справиться с ситуацией, не позволяя собой помыкать. Успешно функционируют те организации, где, несмотря на сложное время, каждый берет на себя ответственность и все стремятся работать согласованно, не перехватывая руль друг у друга.
2) Давление на зарплаты растет, но карманы работодателей пусты
На фоне роста цен и налогов со стороны работников усиливается давление на зарплаты. Однако запасы, накопленные работодателями в хорошие времена, исчерпаны, кошельки практически пусты, и денег взять больше просто негде. Чтобы вместе пережить сложный и эмоционально насыщенный год, от всех сторон потребуется больше понимания.
3) Ценностный конфликт по поводу характера работы лишь углубляется
О „пропащем молодом поколении“ говорят веками, однако факт в том, что взгляды молодых и старших поколений на саму суть работы никогда прежде не расходились так сильно, как сейчас. Молодежь не считает героя Андреса с Варгамяэ примером для подражания, а видит в нем лишь недалекого самоистязателя. Они не считают, что жизнь должна вращаться вокруг работы, и не держатся за должность изо всех сил. Для руководителей старшего поколения становится все сложнее мотивировать поколения, у которых помимо работы есть и ряд других приоритетов.
4) Споры о месте выполнения работы продолжаютсяДомашний офис стал новой нормой, и теперь трудно загнать выпущенного джинна обратно в бутылку. Крупные работодатели все же пытаются либо заставить, либо мотивировать работников вернуться в офис. С одной стороны, они чувствуют потерю контроля, с другой – вынуждены оправдывать затраты на дорогие офисные помещения. В малых организациях наблюдается противоположная тенденция: работодатели довольны тем, что сотрудники могут работать независимо, не создавая дополнительных расходов на офис.
5) Роль и возможности искусственного интеллекта вызывают горячие споры
Мы все чаще слышим о том, как искусственный интеллект забирает у кого-то работу или, по крайней мере, помогает ее выполнять. Если это вызывает споры уже сейчас, то в будущем может привести и к конфликтам. В некоторых сферах искусственный интеллект эффективен, но в других совершенно бесполезен. Руководители ожидают, что благодаря ИИ сотрудники станут быстрее и продуктивнее, но во многих видах деятельности пока он не может обеспечить скачок качества. Критическое мышление и аналитические навыки становятся особенно важными для понимания сильных и слабых сторон искусственного интеллекта. В руках некомпетентного человека ИИ может привести к резкому снижению качества и созданию дополнительных задач. Несомненно, в 2025 году искусственный интеллект будут использовать активнее, чем когда-либо, но на первых порах его внедрение также потребует дополнительных усилий.
6) Конфликт между культурами труда обостряется
Эстонские предприятия десятилетиями работали под влиянием скандинавской культуры, но экономические трудности вновь выводят на поверхность элементы восточноевропейской культуры труда, и мы все чаще наблюдаем усиление вмешательства и микроменеджмента. Например, о культуре труда организаций, которыми владеют и/или управляют литовцы рассказывают истории, которые кажутся эстонцам совершенно чуждыми. Сама по себе эффективность или интенсивность работы не является чем-то плохим, но способы ее достижения могут восприниматься, как агрессивные, что иногда шокирует представителей скандинавской культуры. Безусловно, найти компромисс можно, но на этом пути ждет множество споров о культуре труда, в которых обе стороны придерживаются мнения, что у другой стороны такая культура попросту отсутствует.
7) Предприятия стараются переложить риски на других
Сложная экономическая ситуация, постоянное давление на зарплаты, высокие налоги, растущая бюрократия и требования устойчивости ставят работодателей в ситуацию, где они чувствуют, что вынуждены нести на своих плечах все тяготы мира. В таких условиях компании ищут как законные, так и полулегальные способы переложить риски. Кто-то считает, что работники могли бы продавать услуги и выставлять за них счета, а кто-то предпочитает не предоставлять временным сотрудникам бонусы. В бизнесе принято искать оптимальные решения, но, если мотивацией становится манипулирование и перекладывание рисков на слабейших, это уже невежливо.
8) Устойчивость – фактор гигиены
Ни одна организация не может преодолеть или обойти принципы устойчивого развития. Устойчивое развитие становится таким же естественным требованием, как выплата зарплат и налогов. Молодое поколение кандидатов не привлекают компании, которые не заботятся о зеленых инициативах, не используют возобновляемую энергию и оставляют после себя мусор. Эксперты в области ESG становятся все более востребованными, а популярной профессией будущего может стать аудитор по устойчивому развитию, способный анализировать как содержание, так и форму действий компании. Ведь среди так называемых „зеленых“ организаций остается немало тех, кто заботится о природе только на словах.
9) Сокращения больше касаются руководителей, чем специалистов
Сокращения продолжатся и в следующем году, хотя их масштабы, вероятно, не возрастут. В основном они будут затрагивать сферы и должности, не соответствующие требованиям новой экономики. Например, ряд центров обслуживания клиентов переезжает в страны с более низкими затратами, отдельные отрасли промышленности не способны экспортировать в прежних объемах, бухгалтерский учет автоматизируется с помощью ИИ, а некоторые компании успешно обходятся без менеджеров среднего звена. Быть специалистом – преимущество, особенно если в быстро меняющемся мире сфера деятельности остается перспективной.
10) Противоречия усиливаются
Когда-то говорили о „первой“ и „второй“ Эстонии, а теперь их сотни. Общество настолько раздроблено и фрагментировано, что уже ничто не может считаться абсолютной истиной. Безработица то растет, то уменьшается, специалистов то не хватает, то их некуда девать, искусственный интеллект и помогает, и не помогает, денег то больше, то меньше, люди то усердны, то ленивы, возвращаются на родину и уезжают, работают то удаленно, то на месте, получают огромные бонусы или даже не видят зарплаты – и все эти процессы происходят одновременно. В условиях такой нестабильности могли бы значительно помочь попытки понять друг друга и поставить себя на место другого.