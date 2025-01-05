Новости Эстонии
05.01.2025, 20:27

Арнольд и Ингрид Рюйтель отпраздновали бриллиантовую свадьбу, их чувства выдержали испытание временем.“Семью сохранит тот, кто не рассорился, строя общий дом“

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Арнольд Рюйтель считал, что секрет его долгого брака в том, что он практик, а Ингрид — человек духа, и поэтому всю жизнь они дополняли друг друга.
Арнольд Рюйтель считал, что секрет его долгого брака в том, что он практик, а Ингрид — человек духа, и поэтому всю жизнь они дополняли друг друга.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Арнольд и Ингрид Рюйтель вместе шли по жизни рука об руку почти 67 лет, они прошли сквозь годы и расстояния, пережили трудности и испытания. Как сказала однажды Ингрид Рюйтель, брак невозможен без компромиссов.

В сознании народа давно и прочно закрепилось, что Арнольд и Ингрид Рюйтель — президентская чета. И хотя Арнольд Рюйтель пробыл на посту президента всего один срок, его многолетняя деятельность в Советской Эстонии и активная научная жизнь Ингрид Рюйтель способствовали тому, что интерес к ним не ослабевал на протяжении десятилетий.

В чем кроется секрет их долгой совместной жизни? Ключевыми словами, безусловно, можно назвать труд, умение владеть искусством компромисса, а также, возможно, мудрость Ингрид Рюйтель в принятии обстоятельств, которые она не в силах была изменить. Ингрид отнюдь не была домохозяйкой рядом с мужем, высоко поднявшимся как политик, она защитила докторскую диссертацию по фольклористике, заслужила высокое признание в своей области.

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