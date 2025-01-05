Арнольд и Ингрид Рюйтель отпраздновали бриллиантовую свадьбу, их чувства выдержали испытание временем.“Семью сохранит тот, кто не рассорился, строя общий дом“

В сознании народа давно и прочно закрепилось, что Арнольд и Ингрид Рюйтель — президентская чета. И хотя Арнольд Рюйтель пробыл на посту президента всего один срок, его многолетняя деятельность в Советской Эстонии и активная научная жизнь Ингрид Рюйтель способствовали тому, что интерес к ним не ослабевал на протяжении десятилетий.

В чем кроется секрет их долгой совместной жизни? Ключевыми словами, безусловно, можно назвать труд, умение владеть искусством компромисса, а также, возможно, мудрость Ингрид Рюйтель в принятии обстоятельств, которые она не в силах была изменить. Ингрид отнюдь не была домохозяйкой рядом с мужем, высоко поднявшимся как политик, она защитила докторскую диссертацию по фольклористике, заслужила высокое признание в своей области.