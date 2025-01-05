05.01.2025, 20:27
Арнольд и Ингрид Рюйтель отпраздновали бриллиантовую свадьбу, их чувства выдержали испытание временем.“Семью сохранит тот, кто не рассорился, строя общий дом“(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Арнольд и Ингрид Рюйтель вместе шли по жизни рука об руку почти 67 лет, они прошли сквозь годы и расстояния, пережили трудности и испытания. Как сказала однажды Ингрид Рюйтель, брак невозможен без компромиссов.
В сознании народа давно и прочно закрепилось, что Арнольд и Ингрид Рюйтель — президентская чета. И хотя Арнольд Рюйтель пробыл на посту президента всего один срок, его многолетняя деятельность в Советской Эстонии и активная научная жизнь Ингрид Рюйтель способствовали тому, что интерес к ним не ослабевал на протяжении десятилетий.
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