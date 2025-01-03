03.01.2025, 11:50
ГРАФИКИ | Миллиард евро плюсом. Прошлый год стал рекордным для пенсионных фондов Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Прошлый год был успешным для пенсионных фондов Эстонии, сводный индекс пенсионных фондов второй ступени вырос на рекордные 16%, пишет Delfi Ärileht.
Во многом благодаря значительному росту фондового рынка США, стоимость активов второй пенсионной ступени выросла более чем на миллиард евро. Объем активов второй ступени за год увеличился на 21,7%, достигнув на конец года 5,97 млрд евро (годом ранее: 4,90 млрд евро). Помимо доходности, на размер активов влияют взносы во вторую ступень, а также выплаты из нее.
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