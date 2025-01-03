Экономика
03.01.2025, 11:50

ГРАФИКИ | Миллиард евро плюсом. Прошлый год стал рекордным для пенсионных фондов Эстонии

 
Всего у эстоноземельцев на второй и третьей пенсионной ступени имеется почти семь миллиардов евро, что на 1,3 миллиарда евро больше, чем год назад
Всего у эстоноземельцев на второй и третьей пенсионной ступени имеется почти семь миллиардов евро, что на 1,3 миллиарда евро больше, чем год назад
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

Прошлый год был успешным для пенсионных фондов Эстонии, сводный индекс пенсионных фондов второй ступени вырос на рекордные 16%, пишет Delfi Ärileht.

Во многом благодаря значительному росту фондового рынка США, стоимость активов второй пенсионной ступени выросла более чем на миллиард евро. Объем активов второй ступени за год увеличился на 21,7%, достигнув на конец года 5,97 млрд евро (годом ранее: 4,90 млрд евро). Помимо доходности, на размер активов влияют взносы во вторую ступень, а также выплаты из нее.

Если результат пенсионных фондов Эстонии в целом был ниже фондовых рынков мира, то лучшие из них смогли немного его превзойти. Например, ETF (биржевой фонд), отражающий мировые фондовые рынки, вырос на 25% в евро, а лучший фонд второй ступени вырос на 26,4%. Индексные фонды снова показали лучшие результаты.

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