ГРАФИКИ | Миллиард евро плюсом. Прошлый год стал рекордным для пенсионных фондов Эстонии

Во многом благодаря значительному росту фондового рынка США, стоимость активов второй пенсионной ступени выросла более чем на миллиард евро. Объем активов второй ступени за год увеличился на 21,7%, достигнув на конец года 5,97 млрд евро (годом ранее: 4,90 млрд евро). Помимо доходности, на размер активов влияют взносы во вторую ступень, а также выплаты из нее.