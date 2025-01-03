В Таллиннском аэропорту из-за утреннего снегопада отложены все рейсы

„Зима неожиданно пришла в январе в Таллиннский аэропорт. Именно так пилоты сообщают об этом“, - рассказал один из пассажиров. „Какое сообщение от остального мира мы ожидаем и зачем поднимаем сборы, если не можем справиться сами? Должно быть стыдно“, - добавил он.

По данным сайта аэропорта, рейсы задерживались в среднем на час.

Руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаор рассказала Reisujuht, что утренние задержки вылетающих рейсов были вызваны погодными условиями. „Слой снега и льда, выпавший ночью на самолеты, был толще обычного, а борьба с обледенением заняла значительно больше времени, чем обычно. Утренняя волна уже ушла, и остаток дня должен идти по графику“, - подтвердила она.

Памятка путешественникам

Если погодные условия сложные, аэропорт рекомендует руководствоваться информацией на сайте аэропорта и информацией, предоставленной авиакомпанией.

Аэропорт также подготовил инструкцию „Что делать, если ваш рейс задерживается или отменяется“.

Задержка рейса

Если ваш рейс был отложен, скорее всего, авиакомпания проинформирует вас по SMS или электронной почте (в зависимости от того, какие права вы предоставили авиакомпании при покупке авиабилета), когда может быть новое время вылета вашего рейса. .

Если вы еще не прибыли в аэропорт и хотите приехать в аэропорт позже, это можно сделать только в том случае, если авиакомпания прислала вам информацию об этом, в остальных случаях мы рекомендуем прибыть в терминал за два часа до первоначального рейса. время отправления.