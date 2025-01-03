В Таллиннском аэропорту из-за утреннего снегопада отложены все рейсы
Сегодня утром в Таллиннском аэропорту было отложено множество рейсов.
„Зима неожиданно пришла в январе в Таллиннский аэропорт. Именно так пилоты сообщают об этом“, - рассказал один из пассажиров. „Какое сообщение от остального мира мы ожидаем и зачем поднимаем сборы, если не можем справиться сами? Должно быть стыдно“, - добавил он.
По данным сайта аэропорта, рейсы задерживались в среднем на час.
Руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаор рассказала Reisujuht, что утренние задержки вылетающих рейсов были вызваны погодными условиями. „Слой снега и льда, выпавший ночью на самолеты, был толще обычного, а борьба с обледенением заняла значительно больше времени, чем обычно. Утренняя волна уже ушла, и остаток дня должен идти по графику“, - подтвердила она.
Памятка путешественникам
Если погодные условия сложные, аэропорт рекомендует руководствоваться информацией на сайте аэропорта и информацией, предоставленной авиакомпанией.
Аэропорт также подготовил инструкцию „Что делать, если ваш рейс задерживается или отменяется“.
Задержка рейса
Если ваш рейс был отложен, скорее всего, авиакомпания проинформирует вас по SMS или электронной почте (в зависимости от того, какие права вы предоставили авиакомпании при покупке авиабилета), когда может быть новое время вылета вашего рейса. .
Если вы еще не прибыли в аэропорт и хотите приехать в аэропорт позже, это можно сделать только в том случае, если авиакомпания прислала вам информацию об этом, в остальных случаях мы рекомендуем прибыть в терминал за два часа до первоначального рейса. время отправления.
Если вы уже в терминале, то:
Прослушайте объявления о том, на сколько задерживается рейс или когда будет передана новая информация об ожидаемом времени вылета.
Следите за своими смарт-устройствами на случай, если авиакомпания отправит вам новую информацию (или новый билет). Если вам нужно зарегистрировать багаж, обратитесь к администрации, чтобы багаж также дошел до нового рейса.
Зайдите на сайт авиакомпании и проверьте бронь, ведь там вам уже могут предложить новый вариант перелета. Если вам нужно зарегистрировать багаж, обратитесь к администрации, чтобы багаж прибыл на новый рейс.
Свяжитесь с авиакомпанией
Задержка времени вылета рейса более чем на 2 часа считается длительной задержкой.
При задержке рейса более чем на два часа пассажиры имеют право на питание и средства связи. Если задержка рейса повлекла за собой ночевку, авиакомпания обязана обеспечить проживание и транспорт из аэропорта в отель и обратно.
При задержке рейса более чем на пять часов пассажиры имеют право получить возврат денег за билет (при необходимости вместе с бесплатным перелетом до места начала путешествия).
Важно знать, что согласно практике Европейского суда пассажиры, рейс которых прибывает на три часа позже запланированного, имеют право на компенсацию согласно регламенту (250-600 евро) на тех же условиях, что и в случае отмены рейса. Авиаперевозчик освобождается от обязанности выплаты компенсации, если докажет, что задержка вызвана чрезвычайными обстоятельствами, которых нельзя было избежать, даже если бы были приняты все возможные меры.
Если ваш рейс отменен
Находясь в терминале, слушайте объявления, которые вам нужно сделать дальше. Обычно это означает возвращение к стойкам регистрации, где предоставляется информация о ваших правах и возможностях (можете ли вы получить ваучер на питание, проживание, такси и т. д.).
Следите за своими смарт-устройствами на случай, если авиакомпания отправит вам новую информацию (или новый билет).
Зайдите на сайт авиакомпании и проверьте бронь, ведь там может быть предложена новая опция.
Свяжитесь с авиакомпанией.
Если ваша поездка была отменена, вы имеете право:
выбрать между возвратом стоимости билета или заменой рейса до пункта назначения;
получить уход в ожидании запасного рейса (адекватное питание, проживание при необходимости, транспорт между отелем и аэропортом);
подать заявку на компенсацию в размере 125 – 600 евро (в зависимости от продолжительности рейса и продолжительности задержки, вызванной изменением маршрута).
Если пассажиры были своевременно проинформированы об отмене рейса или выяснилось, что рейс отменен
В слкчае чрезвычайных обстоятельств (например, погодные условия, неожиданная забастовка и т. д.), авиаперевозчик не обязан выплачивать компенсацию.
Подача жалоб
При возникновении проблемы в первую очередь необходимо подать письменную жалобу авиаперевозчику. Если авиаперевозчик не отвечает на жалобу в течение 2 месяцев или если вы обнаружите, что решение, предложенное авиаперевозчиком, неправомерно, обратитесь в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.