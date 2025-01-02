Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 69-летнюю Надежду
Полиция просит помощи в поиске пропавшей в столичном Ласнмаяэ 69-летней Надежды.
В четверг в полицию поступила информация о том, что родственникам не удалось связаться с Надеждой, с которой они последний раз общались в среду вечером. Женщина вышла из дома на Линнамяэском шоссе в Ласнамяэ, ее телефон выключен, местонахождение неизвестно. Больницы проверили, но женщины там нет, направление ее движения неизвестно.
Рост Надежды почти 150 см, она плотного телосложения. Одета в черную кожаную куртку, темные брюки и черные туфли. На голове - вишнево-красная шапка.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Надежды, сообщить об этом по телефону 112.
Если неожиданно пропал (не выходит на связь) близкий вам человек, то в первую очередь нужно сообщить об этом в полицию
Ежегодно полиция получает тысячи сообщений о людях, которые ушли из дома, пропали или заблудились на местности. В 98% случаев поиски разрешаются быстро и человека находят живым. В 2% требуются масштабные поиски, примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми.
Если пропал ваш близкий, то первое сообщение должно быть в полицию, особенно, если речь идет о несовершеннолетнем или пожилом человеке. Общаясь с полицией, вся информация должна быть максимально честная. Когда полиция получает сообщение о пропавшем человеке, анализируется вся имеющаяся информация и на после анализа информации начинаем поиски. Помните, что в Эстонии нет никаких временных требований по началу поисков.
Тревожным знаком является то, когда пропадает человек, который обычно так не поступает. Например, если вашего пожилого супруга нет дома к „Актуальной камере“, которую вы всегда смотрите вместе, он не отвечает на звонки или телефон оставлен дома, вы обеспокоены, позвоните в полицию. Если выяснится, что с человеком все в порядке, то также сообщите об этом в полицию по номер 112 и поиски будут прекращены. Чем раньше поступит информация в полицию, тем лучше.
Если вы хотите дать объявление в социальные сети, то обязательно надо проконсультироваться с полицейскими о том, в каком виде и в каком объеме будет разумно выдавать личную информацию, фото и пр. При необходимости и с разрешения близких полиция обращается с просьбой о помощи в поисках человека к общественности через СМИ и свои каналы в социальных сетях. Сообщениями полиции можно делиться, так как это проверенная и согласованная с близкими информация. Когда человек найден, мы сообщаем об этом в своим каналах и в СМИ, просим удалить эти cообщения из СМИ сообщения и фото, чтобы помочь человеку и/или его близким восстановить нормальный ритм жизни или, в случае, если человека нашли неживым, постараться обеспечить близким необходимый покой и приватность.
Что делать, если вы увидели пропавшего человека?
Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.
Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.
Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).
От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.