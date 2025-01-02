При пожаре в Копли защитная одежда прикипела к телам спасателей. Была ли она достаточно качественной?

Человек, который поделился с Delfi сомнениями по поводу качества одежды спасателей, сообщил, что и сами спасатели, и бригада скорой помощи заявили, что защитная одежда могла бы быть лучше. При пожаре в Копли, в результате которого двое спасателей получили серьезные ранения, защитная одежда фактически расплавилась и прилипла к телам спасателей.