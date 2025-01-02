Внимание! Авария водопровода временно изменит автобусные маршруты в Таллинне

В связи с аварией водопровода по адресу Пярнуское шоссе, 125, с 6:00 утра 3 января до конца дня 4 января изменятся маршруты автобусов №5, 14, 18, 18A, 20, 20A, 32, 36 и 96 в направлении центра города.

Объезд будет организован через улицы Алеви и Тонди. Маршруты автобусов, двигающихся по направлению из центра, останутся без изменений. Все запланированные остановки будут сохранены.