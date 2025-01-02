ФОТО | Тоомас Хендрик Ильвес и Андрус Мерило сделали записи в книге соболезнований Арнольда Рюйтеля(4)
Сегодня в 12 часов в Канцелярии Президента Республики в Таллинне и в Эстонском университете естественных наук в Тарту была открыта книга соболезнований по случаю кончины президента Арнольда Рюйтля.
Вчера вечером президент республики Алар Карис сделал первую запись в книге соболезнований.
„Роль президента – защищать страну. Искать баланс и гармонию между людьми и мнениями. Бесстрашно стоять за весь народ, независимо от времени и обстоятельств. Вы сохраняли и строили Эстонию даже в те времена, когда самой страны не было. Ценили понимание и ответственность, боролись за большее равенство. Поддержали путь в Европейский Союз и НАТО, вселили в нас уверенность. Вы были хранителем государства, президентом народа. Светлого вам пути в Вечность“, — написал президент Алар Карис в книге соболезнований.
Оставить запись в книге соболезнований сегодня, в частности, отправились начальник Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило и президент Тоомас Хендрик Ильвес. В книге также некролог Тийта Вяхи.
Все соболезнования будут переданы семье президента Арнольда Рюйтля после похорон.
Книга соболезнований в Офисе Президента Республики открыта ежедневно с 12:00 до 17:00 со 2 января до дня похорон. Проводы президента Арнольда Рюйтля в последний путь состоятся в субботу, 11 января, в концертном зале „Эстония“.