ФОТО | Тоомас Хендрик Ильвес и Андрус Мерило сделали записи в книге соболезнований Арнольда Рюйтеля

„Роль президента – защищать страну. Искать баланс и гармонию между людьми и мнениями. Бесстрашно стоять за весь народ, независимо от времени и обстоятельств. Вы сохраняли и строили Эстонию даже в те времена, когда самой страны не было. Ценили понимание и ответственность, боролись за большее равенство. Поддержали путь в Европейский Союз и НАТО, вселили в нас уверенность. Вы были хранителем государства, президентом народа. Светлого вам пути в Вечность“, — написал президент Алар Карис в книге соболезнований.