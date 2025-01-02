Новости Эстонии
02.01.2025, 16:06

ГАЛЕРЕЯ | Паводки в Вильяндимаа и Пярнумаа: размыло несколько дорог, проехать по ним невозможно

 

В Вильяндимаа из-за высокого уровня воды размыло дороги Пенуя-Лилли и Абья-Палуоя-Сарья-Тылла. Проезд по ним невозможен.

„Год начался с того, что на двух участках дорожное полотно размыло, поэтому мы просим участников дорожного движения их избегать, - сказал Ханнес Вайдла, руководитель Ляэнеского отдела дорожно-эксплуатационной службы. - Мы сейчас занимаемся оценкой ситуации и постараемся восстановить участки дороги как можно скорее, как только вода отступит“.

По маршруту Пенуя-Лилли размыло участок на 6,7 км дороги.

Из-за паводка закрыт участок дороги Абья-Палуоя - Вана-Каристе - Камали (13,1-13,8 км) до спада уровня воды. Объезд осуществляется по шоссе Валга - Уулу и Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме.

Кроме того, из-за подъема уровня воды затруднен проезд по маршруту Тылла - Камали на 9,7 км дороги.

Опасные зоны на дорогах обозначены соответствующими знаками, информация также доступна на портале Tark Tee.

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