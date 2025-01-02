ГАЛЕРЕЯ | Паводки в Вильяндимаа и Пярнумаа: размыло несколько дорог, проехать по ним невозможно

„Год начался с того, что на двух участках дорожное полотно размыло, поэтому мы просим участников дорожного движения их избегать, - сказал Ханнес Вайдла, руководитель Ляэнеского отдела дорожно-эксплуатационной службы. - Мы сейчас занимаемся оценкой ситуации и постараемся восстановить участки дороги как можно скорее, как только вода отступит“.