В первый день нового года счастливчик выиграл в Bingo Loto почти 300 000 евро!

„Год начался с очень позитивных новостей для игроков в лотерею, поскольку в первый день нового года был разыгран джекпот, - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Аган. - 73 процента продаж продукции Eesti Loto происходит через веб-приложение, этот показатель рос из года в год и будет продолжать расти с приходом новых поколений“.

В прошлом году джекпот Bingo выигрывли шесть раз. Самая крупная сумма выигрыша составила 462 413 евро.

„Eesti Loto предлагает благотворительные развлечения, то есть каждый игрок в лотерею поддерживает эстонское общество, - сказала Аган. - Eesti Loto платит государству налог на азартные игры, из которого почти половина поступает в фонд Капитала культуры Эстонии, который, согласно Закону о налоге на азартные игры, направляет львиную долю на поддержку культурных объектов государственного значения“.

За 11 месяцев прошлого года Eesti Loto выплатила государству более 18,4 миллиона евро налога на азартные игры. За тот же период было выплачено выигрышей на сумму более 39 миллионов евро, из которых выигрыши мгновенных лотерей составили почти 6,5 миллионов евро, а выигрыши электронных мгновенных лотерей - более 8 миллионов евро.

Ежегодно в различные лотерейные игры Eesti Loto играют около 400 000 человек, что составляет 40 процентов взрослого населения Эстонии. Около 250 000 из них играют онлайн.

Пройдите тест, чтобы определить, какой вы игрок

В тесте десять утверждений, на которые нужно честно ответить. Подсчитайте количество ответов „ДА“.

Тест: