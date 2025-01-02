В первый день нового года счастливчик выиграл в Bingo Loto почти 300 000 евро!
В среду, 1 января, мужчина, купивший билет онлайн, выиграл 285 842,90 евро, сорвав джекпот от Bingo Loto.
„Год начался с очень позитивных новостей для игроков в лотерею, поскольку в первый день нового года был разыгран джекпот, - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Аган. - 73 процента продаж продукции Eesti Loto происходит через веб-приложение, этот показатель рос из года в год и будет продолжать расти с приходом новых поколений“.
В прошлом году джекпот Bingo выигрывли шесть раз. Самая крупная сумма выигрыша составила 462 413 евро.
„Eesti Loto предлагает благотворительные развлечения, то есть каждый игрок в лотерею поддерживает эстонское общество, - сказала Аган. - Eesti Loto платит государству налог на азартные игры, из которого почти половина поступает в фонд Капитала культуры Эстонии, который, согласно Закону о налоге на азартные игры, направляет львиную долю на поддержку культурных объектов государственного значения“.
За 11 месяцев прошлого года Eesti Loto выплатила государству более 18,4 миллиона евро налога на азартные игры. За тот же период было выплачено выигрышей на сумму более 39 миллионов евро, из которых выигрыши мгновенных лотерей составили почти 6,5 миллионов евро, а выигрыши электронных мгновенных лотерей - более 8 миллионов евро.
Ежегодно в различные лотерейные игры Eesti Loto играют около 400 000 человек, что составляет 40 процентов взрослого населения Эстонии. Около 250 000 из них играют онлайн.
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В тесте десять утверждений, на которые нужно честно ответить. Подсчитайте количество ответов „ДА“.
Тест:
Помните ли вы свои прошлые игры, планируете ли следующую игру или думаете о том, где найти деньги для игровой ставки?
Увеличиваете ли вы ставки, чтобы достичь нужного уровня возбуждения?
Пытались ли вы контролировать свою игру, уменьшить игровое время или прекратить игру, но так и не смогли эти замыслы реализовать?
Вызывает ли у вас беспокойство, раздражение или другие неприятные чувства попытка уменьшить или прекратить игру?
Помогает ли игра вам уйти от проблем, неприятностей или плохого настроения?
Возвращались ли вы в тот же или на следующий день в игровое пространство с надеждой компенсировать предыдущие потери?
Лжете ли вы членам семьи, друзьям, коллегам, чтобы скрыть свое пристрастие к азартным играм?
Делали ли вы что-то незаконное, чтобы профинансировать свое участие в азартных играх?
Подвергали ли вы риску или, может быть, уже потеряли значимые отношения, работу, учёбу или карьерные возможности из-за азартных игр?
Обращались ли вы к другим людям, чтобы получить деньги для смягчения негативных финансовых последствий азартных игр?
Результаты теста:
Если вы ответили положительно на 5 или более вопросов, это свидетельствует о серьезной проблеме с играми, и мы рекомендуем вам обратиться за помощью к специалисту.
Если вы ответили положительно на 1-4 утверждения, это указывает на то, что азартные игры начинают становиться для вас проблемой. Чтобы предотвратить развитие серьезной проблемы, мы рекомендуем вам оценить свои игровые привычки и сократить или прекратить участие в азартных играх.
Если вы ответили отрицательно на все вопросы, у вас нет азартной зависимости.