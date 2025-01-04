Swedbank: все больше людей нуждается в страховании платежей по кредиту

По состоянию на ноябрь 2024 года Swedbank выплатил компенсаций, связанных со страхованием платежей по кредиту, на общую сумму в 1,5 миллиона евро. „Поскольку в случае потери работы и нетрудоспособности страхование платежей по кредиту покрывает выплаты по кредитам до 12 месяцев, компенсации продолжат выплачивать и в этом году“, - пояснила Лийна Лакс, руководитель отдела страхования рисков Swedbank.

По ее словам, страхование платежей по кредиту, когда речь идет о жилищном кредите, довольно распространено, однако при получении малого кредита люди часто не задумываются о том, что произойдет, если их доход внезапно уменьшится. „В этом случае станет сложнее вносить ежемесячные платежи по кредиту, а при отсутствии сбережений снижение дохода может привести к тому, что возникнут трудности с возвратом кредита. Страхование платежей по кредиту - одно из решений для поддержания финансовой стабильности“, - сказала Лакс.

По прогнозам, за 2024 год максимальный размер страховой выплаты по потере работы составит 25 000 евро, а выплаты по нетрудоспособности – 16 000 евро. Из общего числа случаев 54% будут связаны с потерей работы, а 46% - с потерей трудоспособности.

„Потеря работы существенно сказывается на семейном бюджете. Страхование платежей по кредиту дает возможность безболезненно пережить трудные времена, а также предоставляет время для того, чтобы найти подходящую работу. Утрата трудоспособности, например, когда человек из-за собственной болезни или болезни ребенка вынужден отсутствовать на работе более 30 дней, также может сильно осложнить ежемесячные выплаты по кредиту. В таких случаях страховщик будет выплачивать ежемесячные платежи по кредиту“, - сказала Лакс.

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