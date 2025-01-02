ЧП и криминал
02.01.2025, 21:39

Сводка полиции: ущерб на 26 700 евро, псевдоопрос от Swedbank, угон автомобиля и заблудившийся 1 января на границе человек

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны сообщает об очередных случаях мошенничества и воровства.

В полицию поступило сообщение, что 24 декабря женщина купила в магазине на площади Виру мобильный телефон iPhone SE, но сразу после совершения сделки захотела его вернуть. Продавец произвел возврат денег с помощью карточного платежа, но женщина забрала мобильный телефон себе до зачисления суммы на ее банковский счет. Ущерб составил около 500 евро. Обстоятельства инцидента выясняются.

18 ноября женщина познакомилась в Facebook с мужчиной, который предложил ей ознакомиться с инвестиционными возможностями. Женщина дала ему свои контактные данные, через некоторое время с ней связались через WhatsApp и рассказали об инвестиционной платформе clg-limited.net. Женщина зарегистрировала там счет и получила указание внести первый депозит в размере 200 евро. Используя свой счет, в период с 23 ноября по 24 декабря она взяла несколько быстрых кредитов и в соответствии с инструкциями перевела их на счет в MultiExchange UAB. У женщины нет доступа к платформе, и она должна производить дополнительные платежи. Первоначальный ущерб составляет 26 700 евро.

27 декабря женщина увидела в Facebook „рекламу“ Swedbank, где клиентам обещали выплатить 225 евро, если те ответят на несколько вопросов. После ответа на вопросы нужно было войти в свой онлайн-банк. Для этого она перешла по появившейся ссылке, открылась страница интернет-банка Swedbank, где она ввела свой идентификатор пользователя, личный код и подтвердила свою личность с помощью Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета на банковский счет неизвестного лица было произведено несколько переводов на общую сумму 693 евро.

31 декабря в Вайдла в волости Раэ угнан легковой автомобиль Audi A4 с регистрационным номером 323BGK. Обстоятельства произошедшего расследуется.

1 января у пограничного пункта в волости Сетомаа пограничники обнаружили человека. Оказалось, что это был гражданин Эстонии, который не знал, где находится, и по ошибке забрел в пограничную зону. Пограничники отвезли его домой.

В новогодние праздники нарвские пограничники не пустили в Эстонию четырех граждан России, трех граждан Украины и одного гражданина Японии. Чаще всего причиной запрета на въезд было отсутствие необходимых документов, невнятные показания или было установлено, что они представляют собой угрозу общественному порядку.

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