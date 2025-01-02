В Тырва зарезали 47-летнего мужчину, подозреваемый задержан

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили в квартире тело 47-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями.

По предварительным данным, 50-летний мужчина, находившийся в квартире, во время совместного употребления алкоголя напал с ножом на 47-летнего мужчину, который скончался от полученных травм. Полиция задержала 50-летнего мужчину в качестве подозреваемого в убийстве. Двое других мужчин, находившихся в квартире, были доставлены в вытрезвитель.

Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Новогодние праздники в целом оказались для полиции в этом году довольно напряженными. Как сообщил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Ханнес Лембер, за одни только сутки, начиная с утра 31 декабря, полицейские выезжали на помощь людям более 500 раз.

20 вызовов были наивысшего приоритета, поскольку представляли угрозу жизни людей. „К счастью, трагических последствий удалось избежать, но полицейские оказывали помощь пострадавшим от насилия, людям в состоянии алкогольного опьянения и занимались устранением нарушений общественного порядка“, — отметил Ханнес Лембер.

Так, около часа ночи из Нарвы поступило сообщение о мужчине, который стрелял в воздух на улице, находясь рядом с двумя детьми. Полицейские немедленно прибыли на место и обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, стрелявшего в воздух из сигнального оружия. „К счастью, никто не пострадал. Полицейские изъяли сигнальное оружие и начали делопроизводство“, — сообщил Лембер.

В последний день 2024 года полиция получила почти 40 сообщений о случаях домашнего насилия. Как отметил Ханнес Лембер, обычно таких инцидентов фиксируется 20–30 за сутки, но в праздничные дни их число значительно возрастает.