Каким запомнился легендарный тренер таллиннского „Динамо“. „Человека лучше, я думаю, уже не встречу“

Начиная с 2002 я занимался два раза в день, Виктор Васильевич не то чтобы был счастлив этому, но был не против, чтобы я приходил. Затем разные соревнования, турниры, чемпионат Эстонии по юниорам, сборы в Украине — в Ялте, совместное счастливое время с товарищами по команде и будущими друзьями. Я не был выдающимся талантом, но эта история больше про другое.

Первый день, среди здоровых дядек, сверстников, будущих друзей, был как фрагмент из кино. Мы выбежали от зала до поля на пляже Штромка, где затем играли большой толпой на толпу. Мужики обсуждали текущие матчи и результаты, ребята помладше шутили на глупые темы. Настоящая и здоровая среда. Это было незабываемо. Конечно, на первой тренировке я получил пару нелестных комментариев за свои „навыки“, но это, как и всегда, меня не отпугнуло продолжать. Потом как-то закрутилось все само. Я нашел новых друзей и ушел с головой в футбол, оставив мысли о фортепиано, заменив их на новые бутсы Adidas, щитки и синие гетры.

Мне повезло. Мой товарищ на год старше меня, звали его Сергей, рассказал, что занимается в клубе „Динамо“, в „нижних Коплях“. Большинство ребят со двора и школы уже ходили в этот клуб, и там очень много народу, но строгий тренер. Оказалось, что тренер этого клуба жил буквально в 100 метрах от меня, им и был Виктор Васильевич. Здоровый, широкий в плечах мужчина с сеткой мячей фирмы „Select“, постоянно проходивший мимо меня все эти годы. Подойти к нему и попросить позаниматься было страшно. Я решил действовать через Серегу и прийти вместе с ним на первую тренировку.

В 2001 году я начал заниматься футболом. Все началось просто. Двор, камера от футбольного мяча, кирпичи вместо футбольных ворот — все как у всех, ничего особенного. Я играл плохо, но было круто проводить время с друзьями. Одноклассник и парни из параллельных классов занимались в футбольном клубе „Левадия“ и уже занимались давно, а я только решился. Было не по себе вписываться в их футбольную тусовку. Потом услышал что, был клуб ТФМК, который считался очень сильным на тот момент, и там играли очень одарённые дети. Как туда попасть, у кого спрашивать, кому звонить — понятия не имел. Маме я второй год подряд говорил про фортепиано, но она была занята более важными делами семьи, и было не по себе говорить про очередную „хотелку“.

Жизнь сложилась так, что в возрасте 10 лет я остался один с братом и мамой. И когда ты стараешься продолжать жить и рядом с тобой на фоне есть настоящий мужик, который тебя не будет гладить по голове, за то что ты — это просто ты, а где каждое внимание нужно заслужить — это закаляло характер мальчишки, который остался без опоры в таком юном возрасте. Я понимал, что мне повезло оказаться в самый трудный момент в жизни в таком месте, как таллиннский клуб „Динамо“ и рядом с таким тренером. Каждая тренировка была как болеутоляющее, где на два часа я мог забыть о той жизни, которая была вне.

Конечно, таких поломанных детей у Виктора Васильевича была целая свора. Он нас всех объединял, и это делало нас братьями по духу. Мы были как одна большая семья, таллиннский клуб „Динамо“. И сейчас, когда мы видим друг друга на улице, та химия по-прежнему есть — и все благодаря одному человеку.

Один вопрос, который я так и не задал ему. Как он всех нас терпел? Каждый из нас как дикий уличный кот, которому жизнь преподала жестокий урок. У каждого своя токсичность, своё мнение, свое видение, каждый думает, что он умнее. И ответ на этот вопрос, я получил, когда стал отцом. Дети это просто дети. Станут взрослыми — все прекрасно поймут.

К сожалению, в футболе я не смог достичь никаких результатов. Постоянные травмы откатывали меня в начало, а я только и занимался реабилитацией и играл до новой травмы. И в 2017 году, после операции, я уже принял решение закончить. Счастливых 17 лет, где был весь спектр эмоций, от разочарований до моментов радости и веселья, большая часть моей жизни.

Таких сильных людей, как Виктор Васильевич, я встречал буквально несколько, и все они были тренерами. И я уверен на 100%, если бы не Виктор Нещеретный, сейчас я бы не был тем, кем стал. Ответственным, серьезным, умеющим прощать, достаточно озлобленным на себя, чтобы рвение расти никогда не угасало.

Покойтесь с миром, и пусть земля вам будет пухом, настоящий мужчина, наставник, мастер своего дела и прекрасный человек, который объединил столько молодежи в такое непростое для них время. Человека лучше, думаю, я уже не встречу.

Я сильно скучаю по всем, и эта часть жизни никогда не исчезнет из моих воспоминаний.

Надеюсь, что таллиннскому клубу „Динамо“, который был основан в 1940 году и имеет свою серьезную историю вот уже 84 года, смогут помочь продолжить своё существование люди, которым не все равно.

21 декабря стало известно о кончине Виктора Васильевича Нещеретного, руководителя футбольного клуба „Динамо“, которому в том году исполнилось 74 года. Уроженец Украины, Виктор Нещеретный оттачивал свое вратарское мастерство в донецком „Шахтере“, а в 20 лет переехал в Эстонию, где начал играть за „Динамо“ Копли, позже переименованное в таллиннское „Динамо“. В составе команды он трижды становился чемпионом Эстонской ССР в период с 1978 по 1981 год. После временного исчезновения клуба с футбольной карты он сыграл ключевую роль в его возрождении в 1992 году, не только возглавив „Динамо“, но и лично тренируя команду несколько лет. После восстановления независимости Эстонии команда провела четыре сезона в высшей лиге (1992, 1992/93, 1993/94 и 2005), а затем продолжила выступления в низших лигах. В 2020 году Виктор Нещеретный получил награду за вклад в развитие эстонского футбола. Последние годы Нещеретный работал администратором в Сылеском спортивном холле. Футбольный клуб „Динамо“, основанный в 1940 году, в советское время являлся одним из лидеров эстонского футбола. За этот период команда 10 раз становилась чемпионом Эстонской ССР и 7 раз завоёвывала Кубок ЭССР. После восстановления независимости Эстонии футбольный клуб „Динамо“ принял участие в первых трёх чемпионатах страны (1992, 1992/93 и 1993/94 годов).

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