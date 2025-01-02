В литовской больнице убита пациентка, подозреваемый – другой пациент

По данным литовского Департамента полиции, 1 января, в 5 ч., в Плунге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, в больничной палате, пациент (1982 г.р.) нанес травмы пациентке (1940 г.р.), которая скончалась в 10.35 ч. того же дня. Подозреваемый задержан.

По предварительным данным, подозреваемый ранее не был судим. Ведется расследование. Плунгеская больница информировала агентство Elta, что 1 января около 5 ч. утра пациент, которого лечили от воспаления легких, нанес травмы пожилой пациентке того же отдела. „Медсестра услышала шум, зашла в палату, подозреваемый стал угрожать ей расправой, однако дежурному персоналу удалось справиться с подозреваемым и передать его полиции. Пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, ее перевели в реанимацию. В больнице проводят расследование инцидента. Пострадавшему персоналу оказывают психологическую помощь“, – сообщили представители больницы.

В Эстонии самое жестокое за последние годы нападение в больничных стенах произошло в больнице Висмари, где отправленный на лечение от наркотической зависимости молодой человек в 2015 году убил своего соседа по палате. У переведенного в больницу Висмари 44-летнего мужчины, как утверждается, были галлюцинации, и поэтому его привязали к кровати. Днем позже сосед по палате прижал к лицу прикованного мужчины подушку и задушил его простыней. Быстро доставленная в другую больницу жертва умерла. Историю делает еще более трагической то обстоятельство, что жертва больше всего боялась наркоманов.

В 2013 году пьяный пациент сперва напал на работника скорой помощи и позднее на пытавшегося усмирить мужчину полицейского.