02.01.2025, 11:20
„Политикам есть чему поучиться у Арнольда Рюйтеля“. Уравновешенный, спокойный и волевой визионер, которому эстонский народ обязан очень многим
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам бывшего председателя Народного союза Эстонии Виллу Рейльяна, работа Арнольда Рюйтеля заключалась не в ежедневных политических разборках - он был скорее визионером и человеком дела.
„Фамилию Рюйтель (с эст. „рыцарь“ - прим. перев.) он явно носил не зря. Он был очень уравновешенным, целеустремленным и бескорыстным человеком, который всегда ставил большие цели выше своего личного благополучия“, - говорит Рейльян о бывшем президенте Эстонской Республики.
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