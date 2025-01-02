„Политикам есть чему поучиться у Арнольда Рюйтеля“. Уравновешенный, спокойный и волевой визионер, которому эстонский народ обязан очень многим

„Фамилию Рюйтель (с эст. „рыцарь“ - прим. перев.) он явно носил не зря. Он был очень уравновешенным, целеустремленным и бескорыстным человеком, который всегда ставил большие цели выше своего личного благополучия“, - говорит Рейльян о бывшем президенте Эстонской Республики.

Будучи председателем Народного союза, Рейльян руководил кампанией Арнольда Рюйтеля на президентских выборах в 2001 и 2006 годах. Однако с Рюйтелем он был знаком еще со времен основания Эстонской партии селян (Eesti Maarahva Erakond), которую тот в то время возглавлял.