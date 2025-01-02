Новости Эстонии
02.01.2025, 11:20

„Политикам есть чему поучиться у Арнольда Рюйтеля“. Уравновешенный, спокойный и волевой визионер, которому эстонский народ обязан очень многим

 
Арнольд Рюйтель (10.05.1928 - 31.12.2024) в день своего 95-летия.
Арнольд Рюйтель (10.05.1928 - 31.12.2024) в день своего 95-летия.
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

По словам бывшего председателя Народного союза Эстонии Виллу Рейльяна, работа Арнольда Рюйтеля заключалась не в ежедневных политических разборках - он был скорее визионером и человеком дела.

„Фамилию Рюйтель (с эст. „рыцарь“ - прим. перев.) он явно носил не зря. Он был очень уравновешенным, целеустремленным и бескорыстным человеком, который всегда ставил большие цели выше своего личного благополучия“, - говорит Рейльян о бывшем президенте Эстонской Республики.

Будучи председателем Народного союза, Рейльян руководил кампанией Арнольда Рюйтеля на президентских выборах в 2001 и 2006 годах. Однако с Рюйтелем он был знаком еще со времен основания Эстонской партии селян (Eesti Maarahva Erakond), которую тот в то время возглавлял.

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