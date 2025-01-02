Поджигатель с Сааремаа, по вине которого погибли два человека, может досрочно выйти на свободу

Ходатайство об УДО будет рассмотрено на заседании в предстоящий понедельник, 6 января. В прежние годы судебная система Эстонии Кютту в УДО отказывала.

Приговор Кютту (31) вступил в законную силу в октябре 2016 года - его приговорили к 11 годам тюрьмы, а с учетом ранее неотбытого наказания общий срок заключения составил 12 лет, 3 месяца и 24 дня. На момент совершения преступлений Гевин Кютт находился на свободе на условиях условно-досрочного освобождения.

Что произошло в тот роковой день?

3 июля 2015 года произошел пожар в многоквартирном доме в поселке Асте волости Ляэне-Сааре на Сааремаа. В пожаре погибли 63-летняя женщина и 56-летний мужчина. Для выяснения обстоятельств произошедшего возбудили уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает поджог. Позже полиция задержала в качестве подозреваемого в совершении преступления 22-летнего мужчину, которвм оказался Кютт.

По версии обвинения, 3 июля 2015 года ночью в ходе совместного времяпрепровождения в многоквартирном доме в поселке Асте он ударил молодого человека. Помимо этого он поджег находившийся рядом с домом велосипед и попытался поджечь мотороллер. В происходящее вмешался 36-летний мужчина, которого Гевин также ударил.