ВИДЕО | Мокрый снег с грузовика на трассе едва не разбил лобовое стекло автомобиля

1 января, около 11 часов, в нескольких километрах от Вильянди по направлению к Имавере с крыши грузовика Mercedes-Benz на лобовое стекло встречного автомобиля упал массив мокрого снега. Удар оказался достаточно сильным, но, к счастью, лобовое стекло выдержало.

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется очищать снег и с крыши транспортного средства. Утренняя оттепель сделала его особенно тяжелым.

Ранее сообщалось, что сегодня же в Вильяндимаа Volkswagen на скользкой дороге врезался в дерево. Водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

В среду около 11:20 на 4-м километре дороги Каркси-Нуйа–Халисте, в деревне Алласте (волость Мульги, Вильяндимаа), произошло ДТП: автомобиль Volkswagen врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля потеряла управление на скользкой дороге, что привело к столкновению с деревом. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована.

Дорожные условия по всей Эстонии остаются крайне сложными.