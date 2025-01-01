В Канцелярии президента открывается книга соболезнований Арнольду Рюйтелю(6)
2 января, в 12:00 будет открыта книга соболезнований в память о президенте Арнольде Рюйтеле в Канцелярии президента в Таллинне и в Эстонском университете естественных наук в Тарту.
Президент Республики Алар Карис сегодня вечером сделал первую запись в книге соболезнований.
„У президента особая роль — сохранять государство. Искать баланс и гармонию между людьми и их мнениями. Смело стоять за весь народ и вести его вперёд, независимо от времени и обстоятельств. Ты хранил и строил Эстонию, даже тогда, когда самого государства не существовало. Ценил взаимопонимание и ответственность, боролся за справедливость и равенство. Поддерживал путь в Европейский Союз и НАТО, дарил нам уверенность. Был хранителем государства и народным президентом. Доброй дороги тебе“, — написал президент Алар Карис в книге соболезнований.
Книги будут переданы семье президента Арнольда Рюйтеля после похорон.
Книга соболезнований в Канцелярии президента будет открыта с 2 января до дня похорон ежедневно с 12:00 до 17:00. Прощание с президентом Арнольдом Рюйтелем пройдет в субботу, 11 января, в концертном зале „Эстония“.
31 декабря 2024 года в возрасте 96 лет скончался известный политик, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель.
Канцелярия президента Эстонии с глубоким прискорбием сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент Эстонии в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет.
Президент Эстонии Алар Карис вместе с первой леди Сирье Карис и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля.
В честь президента Рюйтеля состоятся государственные похороны.
Ранее стало известно, что в конце декабря Арнольд Рюйтель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 26 декабря эту информацию подтвердили ERR в канцелярии президента.
96-летний Рюйтель и раньше попадал в больницу, но после медицинских процедур он возвращался к обычной жизни. В 2021 году Рюйтель почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу. Тогда его выписали из больницы после проверки состояния здоровья. В 2016 году экс-президент обратился в больницу в Мустамяэ, где врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия было пониженное артериальное давление. В 1997 году Рюйтелю сделали операцию на сердце в предынфарктном состоянии.
Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в семье православных эстонцев. В 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1969 по 1977 год Арнольд Рюйтель был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии.
С 1977 года являлся членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, с 1979-го по 1983-й — первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году был назначен председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.