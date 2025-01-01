В Канцелярии президента открывается книга соболезнований Арнольду Рюйтелю

Президент Республики Алар Карис сегодня вечером сделал первую запись в книге соболезнований.

„У президента особая роль — сохранять государство. Искать баланс и гармонию между людьми и их мнениями. Смело стоять за весь народ и вести его вперёд, независимо от времени и обстоятельств. Ты хранил и строил Эстонию, даже тогда, когда самого государства не существовало. Ценил взаимопонимание и ответственность, боролся за справедливость и равенство. Поддерживал путь в Европейский Союз и НАТО, дарил нам уверенность. Был хранителем государства и народным президентом. Доброй дороги тебе“, — написал президент Алар Карис в книге соболезнований.

Книги будут переданы семье президента Арнольда Рюйтеля после похорон.

Книга соболезнований в Канцелярии президента будет открыта с 2 января до дня похорон ежедневно с 12:00 до 17:00. Прощание с президентом Арнольдом Рюйтелем пройдет в субботу, 11 января, в концертном зале „Эстония“.

31 декабря 2024 года в возрасте 96 лет скончался известный политик, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель.

Канцелярия президента Эстонии с глубоким прискорбием сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент Эстонии в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет.

Президент Эстонии Алар Карис вместе с первой леди Сирье Карис и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля.

В честь президента Рюйтеля состоятся государственные похороны.

Ранее стало известно , что в конце декабря Арнольд Рюйтель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 26 декабря эту информацию подтвердили ERR в канцелярии президента.